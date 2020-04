Pallavolo femminile, altra conferma a Firenze, si tratta di Nwakalor. Una stagione chiusa sul più bello causa emergenza coronavirus ma che comunque ha convinto la società toscana a puntare anche il prossimo anno su di lei.

Sylvia Nwakalor si appresta a vivere infatti la sua seconda stagione a Firenze, in questa e’ stata la migliore realizzatrice de Il Bisonte con 238 punti.

Dopo la conferma e promozione a capitano di Sara Alberti e del libero Maila Venturi , Firenze continua nel lavoro di allestimento del roster per la prossima stagione. Ricordiamo che in questo campionato c’è stato anche il cambio in panchina, Marco Mencarelli ha preso il posto di Caprara anche se per il tecnico toscano non c’e’ stata mai la possibiltà di respirare il clima del campo vista l’emergenza coronavirus scoppiata a Febbraio.

Nwakalor opposto giovanissimo e talentuosissimo certamente continuerà a dare il suo prezioso contributo anche il prossimo anno.

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Sylvia Nwakalor apparse sul sito della società : ” Sono molto contenta di poter giocare un’altra stagione con IL BISONTE e sono pronta a dare il mio contributo per disputare un buon campionato. Il mio primo anno a Firenze è stato un po’ particolare: all’inizio e’ andato tutto bene e siamo riuscite ad esprimere al meglio il nostro gioco , successivamente abbiamo passato un periodo di difficoltà, fino a quando è stato interrotto il campionato precludendoci così la possibiltà di riscattarci. Sono sicura però che lavorando duramente saremo in grado di farlo nella prossima stagione. ”

Una stagione a due velocità per Firenze

Una prima parte esaltante, la sorpresa certamente più bella del campionato , poi un netto calo e la decisione di cambiere guida in panchina.

Rimane chiaramente il grande interrogativo di come le bisontine avrebbero concluso la stagione che stava per entrare nella fase calda, quella in cui tutto si azzera e si riparte con i playoff scudetto, sarebbe stato curioso vedere gli effetti sul gruppo del neo coach Marco Mencarelli.

Tutto rimandato alla prossima stagione, ora è tempo di programmazione e soprattutto di speranza che si possa uscire da questo terribile incubo.

Giocatrici giovani sulle quali puntare sembra essere la filosofia della società, d’altronde Marco Mencarelli nella sua carriera ha saputo specializzare soprattutto il lavoro a contatto con le giovani promesse del volley italiano.