Pallavolo femminile, Barbolini a fine stagione lascerà Novara

Pallavolo femminile, Massimo Barbolini a fine stagione lascerà Novara. Sul sito internet della società piemontese è apparso oggi il comunicato : “Abbiamo recepito con grande stupore la richiesta di Massimo dato che appena un anno fa avevamo condiviso di prolungare il sodalizio fino al 2022. A Massimo va un ringraziamento per i traguardi che ha contribuito a far raggiungere al club e il nostro miglior augurio per la sua prossima avventura sportiva. ”

Sul sito della società si fa riferimento alla richiesta del tecnico modenese dovuta a motivazioni di carattere personale legate al desiderio di riavvicinarsi a casa. Novara non ha nascosto stupore e soprattutto dispiacere visto e considerato che l’alto livello di preparazione tecnica e la grande esperienza avevano contribuito al raggiungimento di importanti risultati sportivi, ultimo in ordine cronologico la conquista a Berlino lo scorso maggio della Champions League pallavolo femminile nella finale tutta italiana contro Conegliano.

Si dividono dunque le strade tra Novara e Massimo Barbolini, resta aperta la questione riguardante la conclusione di questa stagione sportiva.

Domani lunedì 6 aprile è in programma la riunione dei club di serie A pallavolo femminile. Naturalmente la Lega attende le disposizione del Governo e della Fipav, si sta cercando di capire se in qualche modo, quando naturalmente la situazione lo consentirà, si potra’ riprendere a giocare. Sbilanciarsi ora in questo senso è assolutamente prematuro.