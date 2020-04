Pallavolo femminile, Firenze ha il suo nuovo capitano

Pallavolo femminile, Firenze ha scelto il suo nuovo capitano. Sara Alberti ricoprirà questo ruolo importante dopo la partenza annunciata di Laura Dijkema. Per lei quella che avrà inizio sarà la quarta stagione al Bisonte, tanta esperienza e un ruolo da vicecapitano avuto quest’anno.

Parte quindi da Sara Alberti, centrale bresciana, la costruzione del gruppo affidato a Marco Mencarelli subentrato a coach Caprara. Mai sceso in realtà in campo visto e considerato che l’emergenza coronavirus sarebbe iniziata da lì a poco. Queste le parole della neocapitana : ” E’ un grande onore e un grande piacere per me diventare il capitano di questa squadra, perché qui al Il Bisonte sono come a casa: sono molto contenta di essere stata scelta per ricoprire questo ruolo importante e delicato, ed è motivo di orgoglio per me che questa società , che non mi ha mai fatto mancare niente, mi abbia assegnato una tale responsabilità. Sono sicura che sarà una bella esperienza succedere a Laura Dijkema, che e ‘ una grande amica: siamo sempre state coalizzate per la squadra, anche e soprattutto nei momenti difficili, e quindi spero di poter aiutare le compagne nello stesso modo. Ho ricoperto questo ruolo solo da ragazzina, a Bergamo, nelle squadre giovanili, ed e’ sempre stato molto piacevole: il capitano e’ una figura importante, una sorta di mediatore tra società, allenatore e squadra, e spero di potermi rendere utile verso tutti per fare il meglio possibile. “