Pallavolo femminile, gli allenatori che lasciano

Con la stagione definitivamente chiusa dopo la decisione di settimana scorsa della Federazione Italiana Pallavolo, continuano i movimenti di mercato per l’allestimento dei roster della prossima stagione. Come sempre le prime mosse riguardano quelle degli allenatori. Due tra i big delle panchine italiane hanno annunciato fino questo momento che cambieranno società, si tratta di Massimo Barbolini e di Marco Gaspari. Il primo annuncio era stato quello di Barbolini che quindi non guiderà più Novara dopo un periodo che lo ha portato a vincere davvero tanto in Piemonte. La ciliegina sulla torta della sua esperienza è stata certamente la conquista lo scorso maggio della Champions League nella finale tutta italiana contro le pantere di Conegliano.

Anche Marco Gaspari cambierà panchina, e’ stato l’allenatore marchigiano a comunicarlo a “La Provincia”. Un’esperienza a Casalmaggiore durata due anni, alternanza di rendimento, sempre dietro comunque il gruppo delle pretendenti allo scudetto di questo ultimo biennio.

Tornando al periodo di Massimo Barbolini a Novara, il club piemontese perde con dispiacere uno degli allenatori italiani più vincenti. Non sarà semplice sostituirlo , vedremo l’ufficialità delle nuove panchine dei club italiani in un momento attuale che sta vivendo una grande crisi, e’ in atto lo scontro dei vertici della Lega pallavolo maschile e femminile che avrebbero voluto provare a riprendere la stagione contrariamente al parere decisivo espresso dalla Fipav.