Pallavolo femminile serie A, stop definitivo al campionato

Si è tenuta ieri pomeriggio lunedì 6 aprile l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo serie A femminile. L’argomento da trattare era quello del prosieguo della stagione sportiva 2019/20. La decisione presa e’ stata quella della sospensione definitiva del campionato con blocco delle retrocessioni e promozione in A1 delle prime due in classifica del Pool Promozione.

Questo il comunicato della Lega Volley femminile dopo l’Assemblea delle Società : ” Si e’ riunita nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile, in videoconferenza, l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo serie A Femminile. L’esito delle votazioni sottoposte ai Club di Serie A1 e Serie A2 in merito alla conclusione dell’attuale stagione sportiva ha determinato quanto segue.

Per quanto riguarda la serie A1:

-il termine anticipato del Campionato 2019/20;

-la proclamazione dell’Imoco Volley Conegliano quale vincitrice della Regular Season;

-lasciare come da norma alla FIPAV la decisione in merito alla assegnazione o meno dello Scudetto;

-l’accesso alle Coppe Europee 2020/21 secondo la classifica del 16 febbraio 2020, successiva alla 19 ° giornata di Regular Season, l’ultima disputata da tutte le squadre di Serie A1;

-l’annullamento delle retrocessioni dalla Serie A1 alla Serie A2;

Per quanto riguarda la serie A2:

– il termine anticipato del Campionato 2019/20;

– la promozione dalla Serie A2 alla Serie A1 delle due squadre che attualmente occupano le prime due posizioni della Pool Promozione;

-l’ annullamento delle retrocessioni dalla serie A2 alla serie B1.

Tali determinazioni verranno sottoposte dal Presidente Mauro Fabris alla FIPAV. Insieme alla Federazione, nel caso vi siano le condizioni e in considerazione delle decisioni che assumerà la CEV riguardo la conclusione delle Coppe Europee, il CDA di Lega valuterà soluzioni eventualmente diverse.

L’Assemblea ha inoltre stabilito che il termine di presentazione delle domande di Ammissione ai Campionati 2020/21 è fissato al 13 luglio.

L’Assemblea ha infine conferito mandato alla Commissione Congiunta di A1 e A2 di trattare con i rappresentanti dei procuratori una riduzione degli ingaggi relativi alla stagione 2019/20.

L’assegnazione dello scudetto

Alla vigilia di questa Assemblea il nodo importante da sciogliere era quello riguardante il capitolo promozioni e retrocessioni. La decisione presa è stata dunque quella di annullare le retrocessioni e di promuovere in serie A1 le prime due squadre in classifica nel Pool Promozione di serie A2.

Per quanto riguarda invece l’assegnazione dello scudetto la decisione e’ lasciata alla FIPAV.