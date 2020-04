Pallavolo, la richiesta di aiuto dei Presidenti di Lega al Ministro dello Sport Spadafora è arrivata attraverso una lettera congiunta.

La chiusura anticipata della stagione decisa dalla Federazione Italiana Pallavolo ha naturalmente messo l’intero movimento in grande difficoltà.

La preoccupazione è quella , viste le ricadute di tipo economico che inevitabilmente si sono verificate, di non riuscire a far fronte a molti delicati aspetti, dagli stipendi ad atleti e staff fino alla possibilità di “alimentare” i settori giovanili che sono alla base di un movimento che vuole continuale a recitare un ruolo da protagonista a livello internazionale : ” Il blocco delle attività sportive, giusto e doveroso, decretato dal Governo, nel momento finale dei nostri campionati, ha causato alle nostre Società, come potrà immaginare Signor Ministro, enormi danni economici. Creandoci grandi difficoltà, ad esempio, per quanto riguarda il totale rispetto degli impegni contrattuali assunti con gli sponsor, le tv, con atleti, atlete e membri degli staff tecnici, inquadrati come dilettanti, che possono purtroppo contare in misura marginale sulle tutele previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per fronteggiare l’emergenza Covid-19″.

La richiesta dei Presidenti di Lega Mauro Fabris e Diego Mosna e’ quella quindi di poter incontrare il Ministro in modo da poter affrontare questa emergenza e consentire alla pallavolo italiana di continuare a recitare il proprio ruolo da protagonista.

Sarebbe stato un anno importantissimo questo 2020 per la nostra Italia del volley, le nazionali maschili e femminili avevano staccato il pass per Tokyo 2020 con un anno di anticipo.

Ora tutto si è fermato , la speranza è di poter ripartire più forti di prima.