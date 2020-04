Pallavolo: Marco Gaspari, nuovo allenatore della Saugella Monza.

Sarà Marco Gaspari il nuovo allenatore della Saugella Monza.

Gaspari è pronto a vivere questa nuova esperienza sulla panchina della prima squadra femminile del Consorzio vero Volley.

E’ stato uno dei pochi pallavolisti che a 30 anni ha centrato una Finale Scudetto.

Il suo successo deriva dalle innumerevoli esperienze maturate durante la sua carriera sportiva, tra queste il ruolo che ha ricoperto come allenatore a Perugia, dove tra l’altro ha anche vinto la Chempions League, come vice a Jesi, in cui ha trionfato in Challange Cup e adesso è il turno di Saugella Monza, all’interno del quale applicherà tutte le sue conoscenze ed esperienze sportive.



Marco Gaspari, guiderà la squadra nella sua quinta stagione in Serie A1 femminile, la terza in una competizione europea.

La sua carriera ha avuto inizio a Conero & Ponterosso nel 2001, prima come assistente e solo successivamente come vice allenatore.

Nella stagione 2005-2006 si trova in Serie A2 a Civitanova Marche, nella stagione successiva invece, viene chiamato in Serie A1 a Perugia, dalla Sirio Pallavolo e dal 2008 al 2010 diventa vice direttore di Jesi.

L’anno seguente, si trasferisce a Cunegliano con la Spes.

Nel 2012 sarà assistente allenatore della formazione azera del Baki Baku, dove rimarrà per sei mesi.

Nel 2015 prenderà posto sulle panchine delle campionesse italiane piacentine, arrivando in Finale Scudetto ed in quella di Coppa Italia.

Nel 2016 verrà chiamato da Modena in A1, esordendo a Monza contro la Saugella.

A questo punto, Gaspari sarà pronto per affrontare una nuova esperienza, guidando il timone della squadra rosablù.