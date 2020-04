Pallavolo Maschile, De Cecco lascia la Sir Safety Perugia. Ecco dove andrà

Dopo lo stop ai campionati, l’addio di Bruno alla Cucine Lube Civitanova, le dimissioni dei presidenti delle due Leghe (maschile e femminile), arriva un’altra notizia di mercato e riguarda il regista argentino Luciano De Cecco.

Ecco quale potrebbe essere la prossima squadra

De Cecco stesso ha confermato in una diretta live, del 8 aprile, sul portare argentino Somos Vòley che lascerà la Sir Safety Perugia dopo sei stagioni. Queste le sue parole: “Perugia ha deciso di continuare con un palleggiatore italiano, il club ha deciso di non confermarmi. Per diverso tempo abbiamo parlato del rinnovo”. All’ 80% il regista argentino potrebbe approdare alla Cucine Lube Civitanova per sostituire il palleggiatore brasiliano che ha deciso di rientrare in patria per avvicinarsi alla famiglia. Anche queste voci di mercato sono state confermate dal giocatore stesso: “Ho in mano la proposta di Civitanova Marche, non abbiamo ancora chiuso perché non era il momento, da domani inizierò a valutarla. Oggi è una giornata strana e difficile, sei anni fa ho scelto quest’avventura lasciando da parte le sirene dalla Russia, le proposte di Trento e Modena, ho scelto quella con meno soldi. È andato molto bene e sono molto contento. Sono stati anni difficili, sono dovuti passare due anni prima di conquistare qualche trofeo. Quando cambi speri che le cose vadano subito bene. Sono stato fortunato a trovare molti club che vogliono i miei servizi. Sono sereno di tutto ciò che ho fatto. Il mio sogno ora è un podio olimpico e vincere la Champions League“.