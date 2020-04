Pallavolo maschile, Giulio Sabbi torna in Italia: ingaggiato dalla Top Volley Cisterna

View this post on Instagram

#TopVolley49 Giulio Sabbi è il nuovo opposto della Top Volley Cisterna. «Orgoglioso di tornare nella mia regione». Falivene: «La giusta spinta per il suo sogno olimpico». Marini: «Il suo temperamento saprà esaltarci» CISTERNA DI LATINA – «Tornare a giocare nella mia regione dopo quasi dieci anni è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso e poi voglio dare il mio contributo a una squadra storica della Superlega che merita di lottare per obiettivi sempre più ambiziosi». Giulio Sabbi, 30 anni, di Zagarolo, è il nuovo opposto della Top Volley Cisterna e, in questo momento, scalpita perché non vede l’ora di poter tornare ad allenarsi sul campo. «In questa fase sto trascorrendo la quarantena legata all’emergenza sanitaria per il coronavirus a casa dei suoceri a Treviso, qui c’è un giardino grande dove mi posso allenare con il massimo della tranquillità, e lo sto facendo con determinazione e voglia – chiarisce l’opposto di Zagarolo – ho accettato con grande entusiasmo la proposta della Top Volley perché mi è piaciuto il progetto che mi hanno prospettato, c’è grande voglia di riscatto, tanta volontà di mettersi alla prova perché stiamo parlando di una società che ha sempre dimostrato di essere testarda e di aver consolidato negli anni la sua presenza nel mondo della pallavolo italiana». Giulio Sabbi, insieme alla sua Federica, ha molto lavoro anche per stare appresso alla piccola Greta che lui stesso definisce «un terremoto, proprio come il papà» e c’è un altro baby-Sabbi in arrivo ad agosto.