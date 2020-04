Powervolley Milano, Alletti:”Ora gioco con mia figlia”

Protagonista della rubrica Volley Zap con Andrea Brugioni il centrale numero 8 racconta i suoi giorni di stop.



Protagonista di Volley Zap, rubrica di approfondimento di Andrea Brogioni promossa da Legavolley su Eleven Sport è Aimone Alletti il centrale di Milano che racconta i suoi giorni “casalinghi” trascorsi in famiglia, ripercorrendo anche alcune tappe della stagione conclusa in anticipo.

Si parte dal periodo attuale e dall’isolamento tra le mura domestiche causa COVID-19.

“Ormai è più di un mese che siamo chiusi in casa –