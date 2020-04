Salvatore Rossini lascia Modena. Ecco quale sarà la sua prossima squadra

Con lo stop dei campionati le società stanno già pensando a rafforzare il proprio roster per la prossima stagione. Momento molto importante per il mercato nel mondo della pallavolo italiana, con tanti colpi di scena. Fino a poche settimane o mesi fa erano solo voci, ma da alcune fonti importanti dell’ambiente Modenese abbiamo constatato la veridicità. Dopo sei stagioni in gialloblu, uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, Salvatore Rossini non sarà più un giocatore della Leo Shoes Modena.

Ecco quale sarà la prossima squadra di Salvatore Rossini

Molto probabilmente la prossima squadra del libero italiano Salvatore Rossini sarà il Trentino Volley con il libero francese Jenia Grebennikov che andrebbe alla Leo Shoes Modena. Trento per la prossima stagione sta rivoluzionando molto la squadra e in questo momento è la protagonista del mercato con un roster di alto livello. Notizia ormai certa è l’arrivo dello schiacciatore olandese di passaporto italiano Dick Kooy che affiancherà lo schiacciatore brasiliano Ricardo Lucarelli, il terzo schiacciatore sarà il giovane Alessandro Micheletto. Si parla anche con l’ormai ovvia partenza di Vettori l’arrivo dell’opposto olandese dell’Allianz Milano Nimir Abdel Aziz e dell’arrivo del centrale serbo della Sir Safety Perugia Marko Podrascanin (Sono solo voci di mercato e si parla di pre-contratti già firmati). Quindi se queste voci saranno confermate il sestetto per la prossima stagione dell’Itas Trentino sarà il seguente: Giannelli – Abdel Aziz, Lisinac – Podrascanin, Kooy – Lucarelli con libero Salvatore Rossini.