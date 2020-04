Volley A1 femminile: la più seguita sui social è Montibeller

Classifica a sorpresa quella stilata dalla Iquii Sport riguardante la presenza sui social delle giocatrici di pallavolo impegnate nel massimo campionato italiano.

Prima in classifica, con un totale di circa 246 mila seguaci (tra Instagram, Facebook e Twitter), è Rosamaria Montibeller.

Non molto conosciuta dal grande pubblico italiano, Rosamaria è l’opposto della Bartoccini Fortinfissi Perugia, dove è arrivata quest’anno a rinforzare il team umbro proveniente dal Praia Clube, squadra del suo paese di nascita, il Brasile.

Classe 1994, per 186 cm di altezza, la giocatrice primeggia in questa particolare classifica riguardante i social network grazie al grandissimo seguito che ha su Instagram, dove il suo profilo è seguito da ben 226 mila follower.

Seconda in classifica la nostrana Francesca Piccinini con quasi duecento mila seguaci.

La classifica completa:

1) Rosamaria Montibeller – 246 mila

2) Francesca Piccinini – 195 mila

3) Costa Mariana – 180 mila

4) Cristina Chirichella – 162 mila

5) Samantha Bricio – 154 mila

6) Veronica Angeloni – 150 mila

7) Paola Egonu – 148 mila

8) Laura Dijkema – 143 mila

9) Robin De Kruijf – 112 mila

10) Valentina Arrighetti – 102 mila

11) Miriam Sylla – 101 mila

12) Yamila Nizetich – 86 mila

13) Caterina Bosetti – 83 mila

14) Kimberly Hill – 82 mila

15) Lonneke Sloetjes – 80 mila

16) Stefana Veljkovic – 78 mila

17) Alessia Orro – 78 mila

18) Daly Santana – 71 mila

19) Monica De Gennaro – 70 mila

20) Joanna Wolosz – 66 mila