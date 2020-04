Volley – La Nota Federale del 14/04

La Federazione Italiana di Pallavolo ha sentito il bisogno di tornare sull’argomento riguardante il futuro prossimo dei massimi campionati nazionali ed ha così deciso di emettere una nota federale nella giornata odierna, 14 aprile.

Molto interessante è la prima parte, dove si arriva a parlare addirittura di “affermazioni ridicole” da parte di alcune persone nel commentare le decisioni prese dalla FIPAV.

Qui la parte iniziale della nota:

“Pensavamo che le numerose esternazioni di questi giorni, alcune delle quali fuori luogo fossero finite e che si cominciasse a pensare seriamente al futuro della nostra pallavolo. Un futuro che sembra pieno di incognite e preoccupazioni e per il quale siamo a disposizione per cercare ogni possibile soluzione. Evidentemente, però, la foga di attribuire a qualcuno colpe di cui in effetti non ha alcuna responsabilità produce affermazioni assurde e talvolta ridicole. Sentiamo quindi la necessità di fare chiarezza, senza alcun intento polemico, su quanto è avvenuto e che qualcuno ha voluto intenzionalmente travisare.”

Nel seguito della nota (leggibile integralmente sul sito ufficiale della federazione) si ripropone il testo integrale dei comunicati del 6 aprile emessi dalla Lega Pallavolo Maschile Serie A e della Lega Pallavolo serie A Femminile.

In sintesi viene ribadito che, nonostante le varie interviste rilasciate da presidenti ed atleti, i campionati sono da considerarsi conclusi.