Volley mercato: Kovacevic ai saluti

Dopo il già confermato acquisto da parte della Itas Trentino dello schiacciatore brasiliano Lucarelli era già chiaro che l’attaccante mancino Uros Kovacevic avrebbe valutato altre opzioni per il prosieguo della sua carriera.

La notizia da una parte stupisce in quanto, come viene riportata dal blog dedicato al volley de La Gazzetta, la destinazione scelta dal nazionale serbo per la prossima stagione non è di quelle che solitamente vengono messe in cima alla lista dei desideri di giocatori già affermati ma ancora di giovane età come Uros: Cina.

Sembra infatti che l’atleta abbia già deciso di provare una nuova avventura, trasferendosi in oriente per la stagione 2020/2021 (dai rumors non si è ancora capito se l’accordo è stato preso anche per la stagione seguente e quindi sia un biennale).

Uros Kovacevic lascia l’Italia ed il campionato di Superlega dopo ben otto stagioni passate a giocare da noi, con tre maglie differenti: portato a soli diciannove anni nel Bel paese da Modena, nel dicembre del 2012, ha giocato con loro fino alla stagione 2014/2015 per poi trasferirsi a Verona dove ha disputato due ottime annate. Dal 2017/2018 difendeva i colori di Trento. Dello schiacciatore classe ’93 però non si sa ancora quale sarà di preciso la sua nuova maglia di club.