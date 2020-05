Mercato pallavolo femminile, colpo Monza, Orro in cabina di regia

In questi giorni stanno cominciando ad arrivare i primi grandi colpi di mercato pallavolo femminile. Dopo il saluto della palleggiatrice Alessia Orro ai tifosi di Busto Arsizio, squadra nella quale aveva giocato nelle ultime tre stagioni, e’ arrivato sui canali social della società brianzola l’ufficialità dell’acquisto della palleggiatrice sarda.

Mercato pallavolo femminile, Orro in cabina di regia a Monza.

Grande colpo di mercato per Monza che , dopo aver annunciato il nuovo allenatore Marco Gaspari, riparte nell’allestimento del roster 2020/21 da un pezzo da novanta, Alessia Orro, classe 1998, affacciatasi al grande volley nella importantissima palestra del Club Italia , fece il salto di qualità diventando farfalla e una delle assolute protagoniste di Busto Arsizio nelle ultime tre stagioni.

Punto fermo anche della Nazionale azzurra con la quale ha vinto l’argento al World Grand Prix nel 2017 e il bronzo agli Europei 2019.

La giocatrice sarda giocherà a Monza per le prossime due stagioni.

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Alessia Orro apparse sul sito della società : “ Sono felicissima di arrivare a Monza, mi e’ stata data una grande opportunità e di questo sono orgogliosa. Spero che riusciremo a centrare grandi imprese e sono certa che mi troverò benissimo. E’ da tempo che apprezzo il Consorzio Vero Volley come realtà e la Saugella Monza come squadra. C’e’ un progetto importante alla base, con un clima sereno ed uno staff e delle compagne di livello: un insieme che mi rende felice di aver fatto questa scelta. In questi anni la Saugella ha sempre raggiunto ottimi risultati, migliorandosi stagione dopo stagione. Dopo la promozione dall’A2 all’A1 ha subito recitato un ruolo importante nel campionato e questa cosa mi ha stupito parecchio. Che squadra sarà la nostra ? La costruiremo in palestra , giorno dopo giorno, con il lavoro duro. Mi aspetto un gruppo forte sia in campo che a livello di carattere, che faccia del servizio e del muro le sue armi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Saluto i tifosi e gli appassionati, sperando di vederli appena possibile al palazzetto. ”