Mercato pallavolo femminile, importanti acquisti per Cuneo e Conegliano . Continuano i movimenti delle squadre di serie A1 nell’allestimento dei roster 2020/21 . Due importanti notizie sono arrivate nella giornata di ieri, protagoniste sul mercato Cuneo e Conegliano.

Mercato pallavolo femminile, importanti acquisti per Cuneo e Conegliano.

Cuneo ha ufficializzato l’acquisto di Alice Degradi che arriva in Piemonte dopo aver diviso la scorsa stagione, conclusa prematuramente causa emergenza coronavirus , tra Firenze e Brescia. Nel gennaio 2020 infatti la giocatrice aveva salutato la Toscana per arrivare in Lombardia al servizio di coach Mazzola.

In Piemonte ritroverà invece l’allenatore Pistola che l’aveva guidata a Legnano, squadra con la quale aveva raggiunto la promozione in A1.

Queste le dichiarazioni del neoacquisto di Cuneo raccolte sul sito della società : ” Sono davvero felice di poter vestire la maglia di Cuneo. Sicuramente la possibilità di poter lavorare nuovamente con coach Pistola, un grandissimo allenatore con il quale a Legnano stavamo costruendo qualcosa di importante, ha giocato un ruolo importante nella mia scelta. Fondamentale è stato anche il progetto proposto dalla società, che mi ha convinta in pieno perché molto stimolante. Sono reduce da una stagione particolare e ho davvero tanta voglia di iniziare questa nuova avventura. Da avversaria il Pala UBI Banca e i supporter cuneesi mi hanno sempre fatto un’ottima impressione, quindi non vedo l’ora di poter avere finalmente il tifo biancorosso dalla mia parte”.

Si sta muovendo sul mercato anche Conegliano che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’acquisto della giocatrice del Nantes Lucille Gicquel che in questa stagione ha incrociato due volte la strada delle pantere in Champions League. La dirigenza veneta aveva messo dunque gli occhi sull’opposto francese , per la prima volta una giocatrice transalpina va a rinforzare il club di Conegliano.

Queste le parole del coach confermatissimo Daniele Santarelli che sul sito della società ha commentato l’acquisto : ” Un gran bel talento, una giocatrice giovane e in crescita che già seguivamo e che poi ci ha convinto seguendola dal vivo in Champions, quando abbiamo capito che tra tante offerte che le stavano arrivando da tutta Europa avrebbe preferito la nostra l’abbiamo presa al volo, sarà molto utile per il nostro organico. ”