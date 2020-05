Mercato pallavolo femminile, le dichiarazioni di Santarelli riconfermato a Conegliano

In queste ore i riflettori sono puntati sul mercato pallavolo femminile, stanno arrivando le prime notizie davvero importanti tra conferme, nuovi arrivi e partenze illustri.

Conegliano in questa stagione sportiva 2019/20 , che tutti ricorderemo purtroppo per l’emergenza coronavirus , stava dettando legge e aveva messo in bacheca già tre titoli, Supercoppa italiana , Mondiale per club e Coppa Italia.

Uno degli artefici di questo cammino straordinario e’ sicuramente Daniele Santarelli che e’ stato con grande merito riconfermato sulla panchina delle pantere.

Le dichiarazioni di Santarelli riconfermato a Conegliano

Queste le dichiarazioni del riconfermatissimo Santarelli apparse sul sito della società : ” Sono felicissimo di continuare la mia collaborazione con l’Imoco Volley, una società che ormai dopo tanti anni sento come casa mia, un matrimonio duraturo e una condizione ideale, la migliore dove fare questo lavoro. La società ha creduto in me fin dal primo momento qualche anno fa ed ora la conferma della fiducia mi riempie di orgoglio e di responsabilità. Sono cresciuto insieme a un club che ha bruciato le tappe fino a diventare un punto di riferimento a livello internazionale, la fantastica vittoria al Mondiale ne è stato l’esempio più lampante. L’ultima stagione ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca perchè è stata un’incompiuta, volevamo e potevamo fare qualcosa di storico, proprio per questo vogliamo riprovarci la prossima stagione e con una società così, che sta già programmando per bene il futuro, possiamo davvero riprovarci tutti insieme.

La concorrenza sarà notevole , mi pare che sia le avversarie del campionato italiano che del panorama europeo si stiano muovendo con intelligenza per allestire team altamente competitivi e sono sicuro che ci sarà ancora un livello molto alto e stimolante. Quello che è certo è che grazie all’impegno dei nostri presidenti anche noi dell’Imoco Volley saremo lì in prima linea per continuare quello che purtroppo è stato interrotto quest’anno.

Abbiamo tanta voglia di tornare a vederci, ad allenarci, a giocare al Palaverde di fronte a quello che è la vera nostra arma in più, l’ambiente fantastico che c’e’ attorno a questa squadra.

Abbiamo un pubblico favoloso che anche in questo periodo ci è stato vicino in mille modi, e non dimenticherei anche la “squadra” degli sponsor che anche nella quarantena ci è stato di conforto, alcuni ci hanno mandato il vino, altri cibi e pietanze o altri prodotti, e’ stata una grande testimonianza che ha confermato una volta di più come questo sia veramente un posto speciale. ”

Un nuovo arrivo nello staff tecnico

Nello staff tecnico oltre al confermatissimo Daniele Santarelli rimane come vice allenatore Valerio Lionetti mentre un nuovo arrivo a ricoprire la posizione di terzo allenatore, si tratta di Martino Volpini che lo scorso anno e’ stato assistente allenatore a Casalmaggiore in A1 con Marco Gaspari.

Confermato anche lo scoutman Tommaso Barbato al secondo anno a Conegliano.