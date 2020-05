Pallavolo, ufficiale: Oreste Cavuto alla Top Volley

Già era dato come altamente probabile, ora arriva anche l’ufficialità da parte del club pontino: Oreste Cavuto è un giocatore della Top Volley Cisterna.

Intervistato dal sito ufficiale della squadra lo schiacciatore classe 1996 originario di Lanciano parla già da giocatore di Cisterna: “Arrivo alla Top Volley Cisterna con l’ambizione di dare il 100% ogni giorno in palestra perché credo fortemente che solo con il duro lavoro si possano raggiungere gli obiettivi di squadra. In questo momento cerco di tenere la forma fisica con alcuni attrezzi che ho a casa e alternando un lavoro aerobico di corsa per poi non partire da zero ad inizio preparazione”.

Tra gli autori di questo ottimo acquisto di mercato c’è il Direttore Sportivo Candido Grande, molto felice per il colpo messo a segno, che ha dichiarato al sito ufficiale della società top-volley.it: “Siamo molto contenti di aver raggiunto l’accordo con Oreste perché è uno dei giocatori più interessanti tra quelli considerati emergenti anche perché è già nel giro della Nazionale italiana e, oltre a essere un giocatore già pronto per la Superlega, ha dalla sua il vantaggio dell’età e dell’entusiasmo, anche per questo possiamo dire che ha ancora margini di miglioramento”.

Cavuto è il terzo acquisto di spessore per la Top Volley in questa sessione di mercato, che si è già arricchita con l’esperienza di due giocatori di caratura internazionale: lo schiacciatore francese Kevin Tillie e l’opposto italiano Giulio Sabbi