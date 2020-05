Volley Mercato, Ivan Zaytsev resta o va via da Modena? Ecco il punto della situazione

Mentre Matt Anderson e la Leo Shoes Modena hanno trovato un accordo, con lo statunitense che nella prossima stagione giocherà in Cina a Shanghai, con Ivan Zaytsev la situazione è un po più complicata. La squadra emiliana sta lavorando per trattenere lo ‘Zar‘ a cui ha proposto un’ampia decurtazione dell’ingaggio, ingaggio che in questo clima di assoluta incertezza sportiva ed economica non è sicuro di poter onorare per il futuro a medio termine.

Ecco cosa potrebbe succedere tra Ivan Zaytsev e Modena

Al contrario che per Matt Anderson, la volontà della Leo Shoes Modena sarebbe quella di trattenere l’opposto della nostra Nazionale e stessa cosa per il giocatore. Le due parti però si sono confrontate iniziando da posizioni molto distanti e se si vorrà confermare Ivan gli sforzi da fare, da entrambe le parti, non sono piccoli. Si fa strada anche un’altra ipotesi: l’ipotesi potrebbe essere di vedere lo ‘Zar’ ceduto in prestito per la prossima stagione, rientrando a Modena nel 2021. Le voci parlano che una delle piazze gradite da Zaytsev sia il Kemerovo, che vuole un bomber per la prossima stagione e la prossima Champions League, e tutto per una stagione. Si parla ufficiosamente di cifre vicine ai 560.000 euro a stagione e questo potrebbe far respirare anche la società gialloblu a fronte di entrate future alquanto incerte. Staremo a vedere se lo Zar rimarrà a Modena o cambierà aria.