Volley: Travica saluta Padova

Il palleggiatore ex nazionale azzurro Dragan Travica ha oggi salutato con un post sui social la squadra con cui ha disputato le ultime tre stagioni di Superlega, la Pallavolo Padova.

Radio mercato parla ormai da molto tempo di un suo passaggio alla formazione umbra della Sir Safety Perugia, trasferimento che a questo punto appare scontato. In attesa del comunicato ufficiale (che molto probabilmente dovrà essere concordato con il suo nuovo team) non resta che salutare una squadra, nonché una città, che tanto hanno dato al giocatore.

Ecco la lettera apparsa sui profili social di Dragan Travica in queste ore:

“Cara Padova,

si apre un’altra parentesi della mia carriera, lontano dal nostro palazzetto, quel palazzetto che in tre anni ha saputo regalarci emozioni indelebili. Abbiamo urlato di gioia insieme e ci siamo voluti davvero bene.

Sono orgoglioso di aver giocato per questa maglia, per questa squadra e per questa città, dove sono cresciuto e dove vivo da sempre.

Il desiderio è quello di tornare un giorno per finire quello che avevamo iniziato.

Grazie a tutte quelle persone speciali che mi hanno accompagnato lungo questo cammino e che mi hanno aiutato a essere semplicemente felice. Vi porterò per sempre nel mio cuore padovano!”