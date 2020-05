Zaytsev “Zar” in Russia?

Resta incerto il futuro di Ivan Zaytsev. Lo “Zar” di Modena e della Nazionale italiana non pare intenzionato ad abbassarsi l’ingaggio previsto dal contratto in essere con la società emiliana che potrebbe vedersi costretta a venderlo vista la situazione di crisi economica che sta investendo anche il mondo della pallavolo. Le trattative con la Presidentessa Catia Pedrini proseguono su diversi binari e contemplano anche una redistribuzione dei diritti d’immagine relativi al possente opposto italiano. Ecco perché il giocatore si sarebbe cominciato a guardare attorno e avrebbe volto lo sguardo proprio verso la Russia, pronta a ricoprirlo d’oro per farlo diventare “Zar” di fatto.

Zaytsev via da Modena: la Russia lo chiama a sé

Ivan Zaytsev potrebbe lasciare Modena per emigrare all’estero, nel campionato russo. Questione di ingaggi e di introiti che latitano ormai da mesi. La crisi economica conseguente al coronavirus ha danneggiato anche il mondo della pallavolo italiana che, nonostante offra il miglior spettacolo a livello internazionale, sarà costretta a rivedere i propri costi per non collassare sotto il peso di una crisi stringente. Ecco che molti club potrebbero dare respiro ai bilanci intervenendo proprio sulla voce che pesa di più: gli ingaggi degli atleti. Zaytsev è la vera e propria “stella” non solo di Modena, ma dell’intera Superlega e, come naturale che sia, percepisce uno stipendio di circa 560.000 euro (il più alto dell’intero campionato). Modena non vorrebbe certo privarsi del suo capitano, tra i migliori interpreti del ruolo al mondo ma, perché il sodalizio continui, sta chiedendo un sacrificio allo stesso Zaytsev che il campione italo-russo non sembra disposto ad accettare.

Si tratterebbe di dimezzarsi lo stipendio per dare un po’ di respiro alle finanze del club in attesa che la situazione economica si stabilizzi. Zaytsev non vuole però cedere su questo punto e, al limite, potrebbe accettare di ridiscutere la distribuzione dei proventi derivanti dai diritti d’immagine. Se non si dovesse addivenire ad un accordo lo “Zar” sarebbe pronto a guardarsi intorno. Su di lui (così come sul centrale Maxwell Holt) si sarebbero accese le sirene del Kemerovo, club russo abbastanza ambizioso che sarebbe pronto a garantirgli il 100% dei suoi attuali guadagni. Sarebbe un duro colpo per il campionato italiano perdere un giocatore del suo spessore, ma ci sono cause di forza maggiore che impongono delle riflessioni. Se Zaytsev è legato davvero ai colori gialloblù deve accettare un piccolo compromesso: si tratta comunque di un atto d’amore.