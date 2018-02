Rugby, Eccellenza: il Petrarca Padova vince il derby. Risultati e classifica dopo la 13.a giornata

Si sono giocati nel pomeriggio di sabato 17 febbraio i match validi per la 13° Giornata del campionato italiano di Eccellenza di rugby. Due i fattori da analizzare: Calvisano cade a Padova nel derby veneto e Rovigo che, in contemporanea, espugna Viadana e accorcia le distanze dalla vetta. Vediamo il dettaglio. Nel derby di Padova i padroni di casa del Petrarca hanno avuto la meglio per 18-17 sulla Patarò Calvisano al termine di un match tirato e combattuto fino all’ultimo secondo. Oltre al prestigio del campanile, la vittoria permette al Petrarca Padova di accorciare in classifica e di portarsi a soli 4 punti dalla vetta dove siede proprio la Patarò. Come detto, dello stop della battistrada ne approfitta anche la FEMI-CZ Rovigo che, espugna il rettangolo del Viadana, 15-18 il risultato finale. Anche qui al termine di un match combattutissimo. Alle spalle del terzetto di testa sgomita la Lafert San Donà che infligge alla SS Lazio Rugby un pesantissimo 51-0. I sandonatesi ora sono quarti da soli avendo scavalcato Viadana e la Fiamme Oro Roma che cede sul proprio terreno contro la Rugby Reggio che espugna il terreno di Ponte Galeria con un parziale di 42 a 33. Nell’ultimo match di giornata, I Medicei superano 35-22 il fanalino di coda Mogliano che nonostante la classifica, con professionalità, sta vendendo cara la pelle in ogni match.

Eccellenza, i risultati della 13° Giornata

Fiamme Oro Rugby-Rugby Reggio 33-42

Toscana Aeroporti I Medicei-Rugby Mogliano 35-22

Petrarca Padova-Patarò Calvisano 18-17

Lafert San Donà-S.S. Lazio Rugby 1927 51-0

Rugby Viadana 1970-Femi CZ Rovigo 15-18

Eccellenza, la nuova classifica

1 Patarò Rugby Calvisano 54

2 FEMI-CZ Rovigo 51

3 Petrarca Padova 50

4 Lafert San Donà 38

5 Rugby Viadana 1970 36

6 Fiamme Oro Rugby 35

7 Toscana Aeroporti I Medicei 24

8 Conad Reggio Emilia 17

9 S.S. Lazio R. 1927 10

10 Mogliano Rugby 5

Il Prossimo turno è in programma alle 15 del 10 marzo con i seguenti match