Il turno numero quindici del Guinness Pro 14 andrà in onda tutto in diretta sulla piattaforma EUROSPORT PLAYER, con il match d’apertura delle Zebre al Galway Sportsground contro Connacht, dopo la vittoria dell’andata dei bianconeri a Parma. La Benetton Treviso sarà invece impegnata domenica con kick off alle 16:30 al Rodney Parade contro i Dragons, attualmente penultimi nella Conference B. Dopo la sosta per la finestra internazionale sabato scende in campo tutta l’Eccellenza che sarà interamente live in diretta dalle 15 su www.therugbychannel.it e sull’APP FIR. Alla “Gelsomini” i cremisi delle Fiamme Oro Rugby ospiteranno il Conad Reggio per continuare la caccia al quarto posto; I Medicei guidati da Pasquale Presutti affronteranno invece al “Ruffino Stadium Mario Lodigiani” il Rugby Mogliano di Federico Dalla Nora. A Padova big match di giornata per il Petrarca che sfiderà i primi in classifica del Calvisano, mentre a San Donà di Piave i padroni di casa di Zane Ansell scenderanno in campo contro i biancocelesti della S.S. Lazio Rugby 1927. Allo stadio “Luigi Zaffanella” il Rugby Viadana 1970, attualmente quarta forza della classifica generale, ospiterà i bersaglieri secondi in classifica della Femi CZ Rugby Rovigo.

