La Femi-CZ Rovigo si porta al comando del Campionato Italiano d’Eccellenza a sole tre giornate dal termine della stagione regolare, scavalcando in vetta alla graduatoria i Campioni d’Italia in carica del Patarò Calvisano: i Bersaglieri sorpassano di una lunghezza i gialloneri bresciani aggiudicandosi il derby veneto di giornata contro il fanalino di coda Mogliano, imponendosi sul campo di casa del Battaglini per 32-13. Il Calvisano, per contro, scivola al “Pacifici”, campo di casa del Lafert San Donà che con una vittoria pesante conferma il quarto posto e mantiene un rassicurante margine sulla quinta piazza, grazie anche al successo esterno delle Fiamme Oro per 9-11 sul campo del Rugby Viadana: la lotta per la quarta posizione, l’ultima valida per conquistare la qualificazione alle semifinali-scudetto, resta aperta, con lo scontro diretto tra i biancocelesti veneti ed i poliziotti romani fissato per il 7 aprile, diciassettesima e penultima giornata. Vittoria agevole al “Lodigiani” di Firenze per il Petrarca Padova, che passa per 8-33, conquista il punto bonus e raggiunge a quota 60 il Calvisano, ad un punto dalla vetta: apertissima dunque la lotta per il primo posto tra Rovigo, Calvisano e Petrarca, con le tre squadre che con i risultati odierni conquistano la matematica qualificazione ai play-off.

Eccellenza, i risultati della XV Giornata

Lafert San Donà v Patarò Calvisano 24-19 (4-1)

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 32-13 (5-0)

Lazio Rugby 1927 v Conad Reggio 33-31 (5-2)

Toscana Aeroporti I Medicei v Petrarca Padova 8-33 (0-5)

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby 9-11 (3-8)

Eccellenza, la nuova classifica

Classifica: Femi-CZ Rovigo 61; Patarò Calvisano e Petrarca Padova 60; Lafert San Donà 47; Rugby Viadana 1970 36; Fiamme Oro 35; Toscana Aeroporti I Medicei 25; Conad Reggio 23; Lazio Rugby 1927 15; Mogliano Rugby 5

I tabellini della XV giornata di Eccellenza

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 32-13 (19-3)

Marcatori: p.t. 6’ m. Momberg tr. Mantelli (7-0), 28’ c.p. Buondonno (7-3), 34’ m. De Marchi non tr. (12-3), 40’ m. Ferro tr. Mantelli (19-3); s.t. 49’ c.p. Buondonno (19-6), 59’ m. Momberg non tr. (24-6), 74’ c.p. Mantelli (27-6), 78’ m. Ferro non tr. (32-6), 80’ m. e tr. Buondonno (32-13)

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Robertson-Weepu, Davies, Van Niekerk (75’ Modena), Cioffi (75’ Biffi); Mantelli (75’ Pasini), Chillon; Ferro, De Marchi, Venco (46’ Lubian); Boggiani (55’ Parker), Ortis; D’Amico (68’ Pavesi), Momberg (cap.) (60’ Cadorini), Muccignat (55’ Vecchini). all. McDonnell, Casellato

Mogliano Rugby: D’Anna (39’ Ferraro); Buondonno, Da Re (35’ Zanchi), Zanatta, Guarducci (cap.); Giabardo A., Fabi; Baldino (49’ Giabardo G.), Carraretto, Gentile (49’ Corazzi); Flammini, Finotto (65’ Vecchiato); Bigoni (56’ Stefani), Nicotera (46’ Masato), Buonfiglio (49’ Vento). All. Dalla Nora, Filippucci

arb.: Bottino (Roma)

Cartellini: 39’ giallo a Nicotera (Mogliano Rugby), 62’ giallo a Robertson-Weepu (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 3/5; Chillon (FEMI-CZ Rovigo) 0/1; Buondonno (Mogliano Rugby) 3/3

Man of the Match: Momberg (FEMI-CZ Rovigo)

Lafert San Donà v Patarò Rugby Calvisano 24-19 (14-12)

Marcatori: p.t. 4’ m. Van Zyl tr Ambrosini (7-0), 24’ m. Ambrosini tr Ambrosini (14-0), 33’ m. Venditti (14-5), 40’ m. Venditti tr Mortali (14-12); s.t. 45’ m. tecnica (21-12), 78’ m. Pettinelli tr. Mortali (21-19), 80’ cp Ambrosini (24-19)

Lafert San Donà: Van Zyl; Pratichetti, Lupini, Iovu, Falsaperla; Ambrosini, Rorato (76’ Biasuzzi); Derbyshire (C) (72’ Rigo), Vian GM, Wessels; Van Vuren (64’ Bacchin), Erasmus; Michelini, Bauer (76’ Dal Sie), Zanusso (67’ Ceccato).All. Ansell

Patarò Calvisano: Tuimavave; Dal Zilio, Paz (45’ Paz), De Santis, Susio (60’ Chiesa); Mortali, Semenzato; Tuivaiti, Pettinelli, D’Onofrio (56’ Biancotti); Venditti, Andreotti (20’ Zanetti); Zilocchi (74’ Biancotti) , Morelli (C) (74’ Giovanchelli), Rimpelli. All. Brunello

Arb. Bolzonella (Cuneo)

Cartellini: 45’ giallo Susio (Calvisano)

Calciatori: Ambrosini (Lafert San Donà) 3/3; Mortali (Patarò Calvisano) 2/3

Man of the Match: Ambrosini (Lafert San Donà)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Conad Reggio 33-31 (30-12)

Marcatori: p.t. 5’ cp Ceballos (3-0), 10’ cp Ceballos (6-0), 13’ m. Panunzi tr Gennari (6-7), 17’ m. Vella (11-7), 25’ m. Freytes (16-7), 30’ m. Guardiano tr Ceballos (23-7), 35’ m. Bonavolontà F. tr Ceballos (30-7), 40’ m. Manghi (30-12) s.t. 43’ m. Gennari tr Gennari (30-19), 54’ m. Dell’Acqua (30-24), 79’ m. Mordacci tr Gennari (33-31)

S.S. Lazio Rugby 1927: Antl; Bonavolontà F., Guardiano, Vella; Di Giulio, Ceballos, Bonavolontà D (64’ Giangrande).; Freytes; Filippucci (cap), Pagotto; Cicchinelli, Pierini; Forgini, Cugini, Marsella (53’ Amendola). all. Montella

Conad Reggio: Farolini; Costella (70’ Caminati), Paletta, Suniula; Gennari; Rodriguez, Panunzi; Mordacci; Messori, Balsemin (67’ Gatti); Dell’Acqua, Devodier (67’ Regestro); Celona, Manghi (65’ Perrone), Quaranta (67’ Bordonaro). All. Manghi

arb. Federico Boraso (Rovigo)

Cartellini: Al 45’ giallo a Filippucci (S.S. Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 5/8, Gennari (Conad Reggio) 3/5

Man of the Match: Andrea Vella (S.S. Lazio Rugby 1927)

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby 3-8 (9-11)

Marcatori: p.t. 3′ m Zago FOR (0-5); 11′ drop Finco Viadana (3-5); 25′ cp Edwardson FOR (3-8). S.t. 45′ cp O’Keeffe Viadana (6-8); 60′ cp Finco Viadana (9-8); 63′ cp Roden FOR (9-11).

Fiamme Oro Rugby: Sepe; Di Massimo (60’ Bergamin); Quartaroli; Gabbianelli; Bacchetti; Edwardson; Parisotto (60’ Calabrese); Amenta ©; Cristiano; Caffini; Cornelli; Fragnito (60’ Roden); Iacob (60’ Ceglie); Moriconi (54’ Kudin); Cocivera (45’ Zago) All. Castagna

Rugby Viadana: Spinelli; Amadasi, Menon, Pavan, O’ Keeffe; Finco, Gregorio (63’ Bacchi); Denti And. © (33’ Moreschi), Delnevo, Ribaldi; Caila (25’ Chiappini), Orlandi; Brandolini, Ceciliani (60′ Silva), Breglia (45’ Denti Ant.). All. Frati/Sciamanna

Arb. Schipani (Benevento)

Cartellini: 33’ giallo Parisotto (Fiamme Oro)

Calciatori: O’Keeffe 1/2 (Viadana), Edwardson 1/3 (Fiamme Oro), Finco 2/2 (Viadana)

Man of the Match: Amenta(8) Fiamme Oro Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Petrarca Padova 8-33 (5-19)

Marcatori: p.t. 7’ m Bacchin tr Fadalti (0-7); 14’ m Gerosa tr Fadalti (0-14); 26’ m McCann (5-14); 38’ m Rossi (5-19); s.t. 46’ cp Newton (8-19); 53’ m Michieletto tr Fadalti (8-26); 78’ m Rossi tr Fadalti (8-33).

Toscana Aeroporti Medicei: Basson; Mc Cann, Cerioni (47’ Cornelli), Rodwell (c), Lubian; Newton, Fusco; Bottacci, Boccardo, Chianucci; Savia, Brancoli (47’ Cemicetti); Montivero (54’ Battisti), Broglia, Schiavon. All. Presutti, Basson

Petrarca Padova: Ragusi; Fadalti, Benettin (63’ Favaro), Bacchin (69’ Belluco), Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a (56’ Francescato); Bernini, Nostran (cap.), Salvetti; Michieletto, Gerosa (64’ Bettin); Scarsini (47’ Rossetto), Santamaria (47’ Marchetto), Acosta (47’ Borean). All. Marcato

Arb. Blessano (Treviso)

Calciatori: Newton (Toscana Aereoporti I Medicei) 1/2; Fadalti (Petrarca Padova) 4/6; Ruffino

Man of the Match: Rossi (Petrarca Padova)