Il percorso dei Leoni in Guinness PRO14, interrotosi lo scorso 24 febbraio con l’amara sconfitta casalinga contro il Connacht Rugby, riprenderà domani sera all’Arms Park di Cardiff. Il match in programma alle 19.35 locali (20.35 italiane) sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming Eurosport Player, la direzione è stata affidata all’arbitro irlandese John Lacey ed ai suoi assistenti Frank Murphy e Gareth Newman.

Cardiff-Benetton, le scelte di Crowley

Coach Crowley dovrà fare a meno dei biancoverdi convocati in azzurro per l’ultimo match del NatWest 6 Nazioni che si disputerà sabato pomeriggio alle ore 13.30 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Ai Leoni impegnati con la Nazionale si aggiungono altre otto indisponibilità, causa infortunio, che hanno portato quindi alla chiamata del permit player, proveniente dal Rovigo Rugby Delta, Riccardo Brugnara. La formazione scelta dallo staff tecnico biancoverde vedrà ad estremo Luca Sperandio coadiuvato nel triangolo allargato dalle ali Michael Tagicakibau e Monty Ioane. La coppia dei centri sarà composta da Tommaso Iannone e Luca Morisi. Mediana occupata da Marty Banks e Giorgio Bronzini. Il pacchetto di mischia vedrà la prima linea composta dai piloni Federico Zani e Matteo Zanusso, con Hame Faiva a tallonare. In seconda linea giocherà Marco Fuser affiancato da Irné Herbst. In terza linea ci saranno capitan Francesco Minto, capitan Marco Barbini e Nasi Manu.

Cardiff-Benetton, la formazione dei Leoni

Benetton Rugby:

15 Luca Sperandio, 14 Michael Tagicakibau, 13 Tommaso Iannone, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Marty Banks, 9 Giorgio Bronzini, 8 Nasi Manu, 7 Marco Barbini (C), 6 Francesco Minto, 5 Irné Hebst, 4 Marco Fuser, 3 Matteo Zanusso, 2 Hame Faiva, 1 Federico Zani

A disposizione:

16 Tomas Baravalle, 17 Riccardo Brugnara, 18 Cherif Traore, 19 Marco Lazzaroni, 20 Engjel Makelara, 21 Ian McKinley, 22 Alberto Sgarbi, 23 Andrea Bronzini

Head Coach: Kieran Crowley

Indisponibili: Tommaso Allan, Robert Barbieri, Tommaso Benvenuti, Dean Budd, Alberto De Marchi, Whetu Douglas, Angelo Esposito, Simone Ferrari, Ornel Gega, Edoardo Gori, Jayden Hayward, Sebastian Negri, Tiziano Pasquali, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Federico Ruzza, Abraham Steyn, Tito Tebaldi, Alessandro Zanni

Arbitro: John Lacey (IRFU)

Assistenti: Frank Murphy (IRFU), Gareth Newman (WRU)

Citing Commissioner: Jeff Mark (WRU)

TMO: Olly Hodges (SRU)

La gara verrà trasmessa in streaming su Eurosport player all’indirizzo www.eurosportplayer.it