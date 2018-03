Domani pomeriggio ore 15:00 locali (14:00 italiane) al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, i Leoni di coach Kieran Crowley affronteranno i Southern Kings. Il match valido per la diciottesima giornata di Guinness PRO14, verrà diretto dall’arbitro sudafricano Quinton Immelman, dai suoi colleghi connazionali Cwengile Jadezweni e Rodney Boneparte e trasmesso sulla piattaforma streaming Eurosport Player. Lo staff tecnico biancoverde cambia sette quindicesimi della formazione che lo scorso weekend ha affrontato i Cardiff Blues. Ad estremo riprenderà il suo posto Jayden Hayward, coadiuvato dalle ali Luca Sperandio e Monty Ioane. La coppia dei centri sarà invece composta da Tommaso Iannone e capitan Alberto Sgarbi. Mediana con Marty Banks apertura ed il rientrante Tito Tebaldi che vestirà la maglia numero 9. In prima linea i piloni saranno Federico Zani e Matteo Zanusso, a tallonare ci sarà Tomas Baravalle. Seconda linea composta da Federico Ruzza ed Irné Herbst. Infine in terza i due flanker saranno Marco Barbini e Abraham Steyn, a chiudere il pack con il numero 8 Robert Barbieri.

Kings-Benetton, la formazione dei Leoni

15 Jayden Hayward, 14 Luca Sperandio, 13 Tommaso Iannone, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane, 10 Marty Banks, 9 Tito Tebaldi, 8 Robert Barbieri, 7 Abraham Steyn, 6 Marco Barbini, 5 Irné Herbst, 4 Federico Ruzza, 3 Matteo Zanusso, 2 Tomas Baravalle, 1 Federico Zani.

A disposizione:

16 Hame Faiva, 17 Nicola Quaglio, 18 Tiziano Pasquali, 19 Marco Lazzaroni, 20 Nasi Manu, 21 Ignacio Brex, 22 Michael Tagicakibau, 23 Andrea Bronzini

Head Coach: Kieran Crowley

Indisponibili: Tommaso Allan, Tommaso Benvenuti, Luca Bigi, Giorgio Bronzini, Dean Budd, Alberto De Marchi, Whetu Douglas, Angelo Esposito, Simone Ferrari, Marco Fuser, Ornel Gega, Edoardo Gori, Ian McKinley, Luca Morisi, Sebastian Negri, Marco Riccioni, Alessandro Zanni.

Arbitro: Quinton Immelman (SARU)

Assistenti: Cwengile Jadezweni (SARU), Rodney Boneparte (SARU)

Citing Commissioner: Nomsebenzie Tsotsobe (SARU)

TMO: Shaun Veldsman (SARU)

Kings-Benetton, come seguirla

La gara verrà trasmessa in streaming su Eurosport player all’indirizzo www.eurosportplayer.it . La partita potrà inoltre essere seguita testualmente sull’applicazione Benetton Rugby e sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag della gara #KINvBEN