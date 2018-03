La Nazionale Italiana Rugby è rientrata ieri sera a Roma all’indomani della sconfitta di Cardiff: dopo aver svolto a Londra una sessione di piscina e recupero, gli Azzurri di Conor O’Shea sono volati nella Capitale dove sabato alle ore 13.30, all’Olimpico, affronteranno la Scozia nella quinta, conclusiva giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. Oggi lo staff medico diretto dal Prof. Badessi approfondirà le condizioni del flanker delle Zebre Rugby Club, Maxime Mbandà, infortunatosi in Galles al ginocchio destro, mentre in serata alla rosa di atleti a disposizione dello staff tecnico per il test di sabato contro la Scozia, una delle grandi classiche del Torneo e una delle sfide più sentite dal pubblico italiano, si sono aggregati il flanker della Benetton Rugby Abraham Steyn e il centro delle Zebre Rugby Club Tommaso Boni. Ancora in recupero, seguito dallo staff medico del Club, il seconda linea Biagi, sono stati lasciati a disposizione della Benetton Rugby per gli impegni del week-end il pilone Federico Zani e il centro Luca Morisi che avevano preso parte alla fase iniziale della preparazione alla gara con il Galles.

Italia-Scozia, i convocati

La rosa della Squadra Nazionale per l’ultima giornata del NatWest 6 Nazioni 2018 è aggiornata come segue:

Piloni

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby Club, 20 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 12 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 24 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 6 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 6 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 9 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 93 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 5 caps)

Seconde linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 10 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 6 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 103 caps)

Flanker/n.8

Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, 4 caps)*

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 6 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 133 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, esordiente)

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 18 caps)

Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 37 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 28 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri-Ali-Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 49 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 7 caps)

Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

non considerati per infortunio: George Fabio BIAGI (Zebre Rugby Club), Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs)*, Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby)*, Ornel GEGA (Benetton Rugby), Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club)*, Edoardo GORI (Benetton Rugby)*, Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club)*, Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club)*, Marco RICCIONI (Benetton Rugby)*, Leonardo SARTO (Glasgow Warriors)*, Tito TEBALDI (Benetton Rugby)