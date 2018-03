Gregor Townsend, responsabile tecnico della Scozia, ha annunciato la formazione che affronterà l’Italia sabato alle 13.30 allo Stadio Olimpico di Roma. “Abbiamo disputato un buon match contro l’Irlanda – ha dichiarato il ct scozzese – ma non abbastanza bene da portare a casa il bottino pieno. Ci sono aree di gioco in cui dobbiamo intervenire per migliorare le nostre prestazioni. Giocare in Italia è sempre stato duro per noi. Siamo pronti per la sfida di sabato: abbiamo giocatori di esperienza che sanno gestire questo tipo di partite”.

Italia-Scozia, la situazione di Mbandà

E’ stata chiarita nel frattempo la situazione fisica di Maxime Mbandà, flanker della Nazionale Italiana Rugby e di Zebre Rugby Club, che è stato sottoposto a Roma ad esami strumentali a seguito dell’infortunio al ginocchio destro riportato domenica a Cardiff contro il Galles nella quarta giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale e ulteriori accertamenti verranno svolti la settimana ventura per definire il quadro clinico dell’atleta. Mbandà ha lasciato oggi il raduno azzurro per fare rientro alla propria franchigia, dove verrà valutato il percorso di recupero che il giocatore dovrà osservare.

Italia-Scozia, la formazione scozzese

Ecco la formazione che Townsend schiererà all’Olimpico.

15 Stuart Hogg (Glasgow Warriors) – 59 caps

14 Tommy Seymour (Glasgow Warriors) – 42 caps

13 Huw Jones (Glasgow Warriors) – 15 caps

12 Nick Grigg (Glasgow Warriors) – 3 caps

11 Sean Maitland (Saracens) – 33 caps

10 Finn Russell (Glasgow Warriors) – 36 caps

9 Greig Laidlaw (Clermont Auvergne) – 62 caps

8 Ryan Wilson (Glasgow Warriors) – 36 caps

7 Hamish Watson (Edinburgh Rugby) – 19 caps

6 John Barclay CAPTAIN (Scarlets) – 70 caps

5 Jonny Gray (Glasgow Warriors) – 42 caps

4 Tim Swinson (Glasgow Warriors) – 35 caps

3 Willem Nel (Edinburgh Rugby) – 21 caps

2 Fraser Brown (Glasgow Warriors) – 30 caps

1 Gordon Reid (London Irish) – 31 caps

A disposizione:

16 Stuart McInally (Edinburgh Rugby) – 16 caps

17 Jamie Bhatti (Glasgow Warriors) – 7 caps

18 Zander Fagerson (Glasgow Warriors) – 15 caps

19 Richie Gray (Toulouse) – 64 caps

20 David Denton (Worcester Warriors) – 38 caps

21 Ali Price (Glasgow Warriors) – 15 caps

22 Pete Horne (Glasgow Warriors) – 32 caps

23 Blair Kinghorn (Edinburgh Rugby) – 2 caps