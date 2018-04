Le fasi finali del Campionato Italiano di Eccellenza e il Guinness Pro14 andranno ad affollare il palinsesto ovale del weekend. Si parte domani alle 15 con la diciassettesima e penultima giornata di Eccellenza. Quadro dei play-off quasi completo: Calvisano, Petrarca e Rovigo certi di continuare la lotta al titolo. A San Donà andrà in scena lo spareggio per il quarto posto tra la squadra di Zane Ansell e le Fiamme oro. Spettatore interessato il Viadana che ospiterà il Petrarca. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in simulcast su therugbychannel.it. Alle 15 locali (16 in Italia), le Zebre faranno visita al Leinster, capolista nella Conference B, nell’incontro valido per la diciannovesima giornata del Guinness Pro14, match che verrà trasmesso in diretta su eurosport player. Alle 18 sarà il turno del Benetton Treviso che al “Monigo” ospiterà i Dragons con il mirino puntato sul quarto posto dell’Ulster, distante un punto, impegnato a Edimburgo. Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2. Il weekend ovale sarà chiuso dal posticipo di Eccellenza tra Mogliano e Conad Reggio in calendario domenica alle 16 in diretta su therugbychannel.it. Questi tutti gli appuntamenti:

Eccellenza – XVII giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Patarò Calvisano 07.04.18 – ore 15 – diretta therugbychannel.it

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby 07.04.18 – ore 16 – diretta therugbychannel.it

FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei 07.04.18 – ore 16 – diretta therugbychannel.it

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Padova 07.04.18 – ore 16 – diretta therugbychannel.it

Mogliano Rugby v Conad Reggio 08.04.18 – ore 16 – diretta therugbychannel.it

Guinness Pro 14 – XIX giornata

Leinster v Zebre Rugby – 07.04.18 – ore 15 (16 ITA) – diretta eurosport player. La formazione della franchigia federale. 15 Matteo Minozzi*; 14 Gabriele Di Giulio*; 13 Giulio Bisegni; 12 Faialaga Afamasaga; 11 Mattia Bellini*; 10 Carlo Canna; 9 Marcello Violi*; 8 David Sisi; 7 Jacopo Sarto;

6 Valerio Bernabò; 5 George Biagi (cap); 4 Leonard Krumov*; 3 Dario Chistolini; 2 Oliviero Fabiani

1 Andrea Lovotti* A disposizione: 16 Roberto Tenga; 17 Andrea De Marchi; 18 Cruze Ah-Nau; 19 Eduardo Bello; 20 Luhandre Luus*; 21 Guglielmo Palazzani; 22 Serafin Bordoli; 23 Giovanbattista Venditti* Allenatore: Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Tommaso Boni*, Ciaran Gaffney, Renato Giammarioli*, Andrea Manici*, Maxime Mbandà, Derick Minnie, Edoardo Padovani* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Benetton Rugby v Dragons 07.04.18 – ore 18 – diretta Eurosport 2. La formazione dei Leoni 15 Jayden Hayward, 14 Luca Sperandio, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Robert Barbieri, 7 Abraham Steyn, 6 Marco Barbini, 5 Marco Lazzaroni, 4 Federico Ruzza, 3 Simone Ferrari, 2 Tomas Baravalle, 1 Federico Zani. A disposizione:

16 Hame Faiva, 17 Cherif Traore, 18 Tiziano Pasquali, 19 Alessandro Zanni, 20 Sebastian Negri, 21 Nasi Manu, 22 Tommaso Iannone, 23 Marty Banks Head Coach: Kieran Crowley

Indisponibili: Giorgio Bronzini, Dean Budd, Alberto De Marchi, Whetu Douglas, Angelo Esposito, Marco Fuser, Ornel Gega, Edoardo Gori, Irné Herbst, Ian McKinley, Luca Morisi, Marco Riccioni, Micheal Tagicakibau