Super Rugby, Eccellenza e Guinness Pro 14 popoleranno il palinsesto ovale del prossimo weekend in tv. Si parte nella mattinata di domani con il match tra Hurricanes e Chiefs, valido per la nona giornata di Super Rugby, in diretta su Sky Sport 2 HD alle 9.35 italiane. Il clou del weekend rugbistico è concentrato nella giornata di sabato. La giornata si aprirà alle 11.45 con Waratahs-Reds, mentre la seconda ed ultima partita in tv di Super Rugby è in programma alle 17.15. Entrambi i match andranno in diretta su Sky Sport 2 HD.

Eccellenza, il turno decisivo

Alle 16 al via l’ultimo turno del Campionato Italiano di Eccellenza con le posizioni di vertice ancora da definire: a Padova andrà in scena un vero e proprio spareggio per il primato nel derby veneto tra i padroni di casa del Petrarca e il FEMI-CZ Rovigo. Il Patarò Calvisano proverà ad agguantare la seconda posizione in casa contro il Mogliano. Tutto da vivere il duello a distanza per la quarta posizione tra le Fiamme Oro (favorite per gli scontri diretti) che ospiteranno Lazio nel derby romano e il Lafert San Donà, impegnato a Reggio Emilia. Chiuderà la giornata il match tra Medicei e Viadana. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su therugbychannel.it e sull’app ufficiale della FIR.

L’evento de L’Aquila

Alle 17 entrerà in scena il Guinness Pro 14 con il decimo turno di campionato. Le Zebre ospiteranno i Newport Dragons nella inusuale cornice dello stadio “Fattori” de L’Aquila, match che sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2. Il weekend si chiuderà con la Benetton Treviso che, dopo la vittoria al cardiopalma nella scorsa giornata, farà visita al Leinster: diretta su eurosport player alle 21.35 italiane.

Super Rugby – IX giornata – 13.04.2018 – ore 9.35 – diretta Sky Sport 2 HD

Hurricanes v Chief

Super Rugby – IX giornata – 14.04.2018 – ore 11.45 – diretta Sky Sport 2 HD

Waratahs v Reds

Eccellenza – XVIII giornata – 14.04.2018 – ore 16 – diretta therugbychannel.it

Conad Reggio v Lafert San Donà

Patarò Calvisano v Mogliano Rugby

Petrarca Padova v FEMI-CZ Rovigo

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970

Guinness Pro 14 – XX giornata – 14.04.2018 – ore 17 – diretta Eurosport 2

Zebre Rugby v Newport Dragons

Super Rugby – IX giornata – 14.04.2018 – ore 17.15 – diretta Sky Sport 2 HD

Sharks v Bulls

Guinness Pro 14 – XX giornata – 14.04.2018 – ore 21.35 – diretta Eurosport player

Leinster v Benetton Treviso