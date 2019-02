Scozia-Italia diretta tv: ecco dove vedere la partita del 6 Nazioni di Rugby

Inizia il Sei Nazioni oggi per l’Italia che affronterà i temibili giocatori della Scozia per la seconda giornata del calendario. Sergio Parisse sarà il giocatore con più presenze per quanto riguarda la nazionale azzurra e ci saranno ad applaudirlo sul glorioso prato di Murrayfield tutti gli appassionati del rugby. Ma l’italiano diventa il giocatore più presente nella storia del Torneo, considerando anche le epoche in cui era a quattro e a cinque squadre. Parisse c’è dal 2004 (Italia-Inghilterra 9-50) e, non fosse stato per una lunga serie di infortuni, al record sarebbe arrivato ben prima. Ma non solo questo anche un altro record il buon Parisse potrà raggiungere nel fortino scozzese: 135° cap di una carriera con pochi eguali (87 volte capitano): dovesse giocare sempre da qui all’intero girone della Coppa del Mondo dell’autunno prossimo in Giappone, con 147, andrebbe addirittura a meno una dal record all-time di Richie McCaw.

Appuntamento quindi per la prima partita degli Azzurri alle 15:15. Il match si potra vedere su DAZN oppure sarà trasmessa in chiaro, completamente gratis, dal canale tv DMAX. Rete che tra l’altro è stata sempre la casa del rugby da quasi più di 5 anni. E’ il ventesimo Sei Nazioni: proprio un’Italia-Scozia, il 5 febbraio 2000, con tanto di successo tricolore contro i campioni uscenti, inaugurò il primo. Era da allora che la sfida non si disputava nella giornata inugurale. Gli azzurri, a Murrayfield, hanno colto anche i due successi esterni del torneo: nel 2007 e nel 2015.