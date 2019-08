Rugby, Irlanda-Italia: dove vedere il Test Match in diretta tv e streaming sabato 10 agosto

Sabato 10 agosto alle ore 14 locali (le ore 15 in Italia)all’Aviva Stadium di Dublino si giocherà Irlanda-Italia, Test Match di preparazione in vista dei prossimi Mondiali che di disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre 2019.

Irlanda-Italia, presentazione dell’incontro

La Nazionale azzurra guidata dal tecnico dell’irlandese Conor O’Shea si trova attualmente nel ritiro di Limerick dove vi resterà fino a sabato mattina quando la truppa partirà per la capitale d’Irlanda per giocare questo test match contro i padroni di casa allenati da Joe Schmidt.

Sono 38 i giocatori convocati da O’Shea che nella giornata di oggi ufficializzerà la formazione titolare; sono sei i giocatori della rosa rimasti a casa per infortunio: Tommaso Castello, Marco Fuser, Leonardo Ghiraldini, Cherif Traorè, Marcello Violi e Giosuè Zilocchi.

Nell’ultimo scontro diretto giocato lo scorso febbraio allo stadio Olimpico di Roma valido per il Sei Nazioni gli azzurri sono usciti sconfitti per 26-16, ma all’intervallo erano avanti per 16-12 poi nella ripresa complice il blackout in attacco non c’è stato nulla da fare. Peccato perchè poteva essere il secondo successo nella competizione contro l’Irlanda che invece conduce con un perentorio 18-1 nei diciannove precedenti; l’unico successo italiano (22-15) nel marzo 2013 con il francese Jacques Brunel ct (ora della Francia) e dove fu il giorno dell’addio alla nazionale della bandiera Andrea Lo Cicero; invece il bilancio complessivo recita 22-4.

Domenica 11 la nazionale italiana farà ritorno a casa dove dal giorno dopo comincerà la preparazione in vista del second test match agostano, ovvero quello di sabato 17 allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto contro la Russia.

Queste le parole della terza linea di origine sudafricana Sebastian Negri in merito al match di sabato: “Abbiamo vissuto due mesi molto intensi a Pergine Valsugana. Il lavoro svolto è stato di alto livello e starà a noi mettere in pratica tutto ciò che è stato fatto fino ad ora. L’Irlanda è un avversario difficile, una delle migliori squadre al mondo, ma abbiamo dimostrato che giocando il nostro miglior rugby possiamo dare fastidio a molte squadre. Focus su di noi e concentrazione sempre alta saranno due delle chiavi del prossimo match”.

Irlanda-Italia, diretta tv e streaming

Il Test Match tra Irlanda-Italia (alle 15 ora italiana), sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 2 con collegamento da Dublino a partire dalle ore 14.50; per chi volesse, potrà guardare l’incontro gratuitamente anche in streaming su RaiPlay.