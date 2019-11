Si conclude con una grande delusione il secondo impegno della Benetton Treviso in Champions Cup, che nella giornata di ieri sono stati sconfitti in casa dai Northampton Saints con il risultato di 32 – 35. Un passo falso che complica i giochi classifica per i trevigiani, e che giunge in una partita combattutissima decisa solo negli ultimi minuti.

Benetton Rugby – Northampton highlights di Champions Cup

La prima frazione dei leoni è di altissimo livello, con una meta al sesto minuto di Faiva e al 26′ di Brex, intervallate dalle marcature di Collins e Reinach per gli ospiti. La Benetton Rugby si porta all’intervallo in vantaggio per 25 -15, un buon vantaggio ma non sufficiente a ritenersi al sicuro dal ritorno in campo dei Saints.

Nel secondo tempo infatti Northampton non solo recupera lo svantaggio subito, ma addirittura si porta sul 25 – 32 a venti minuti dalla fine. I Leoni non ci stanno e con la seconda meta dell’ottimo Faiva pareggiano i conti, apparecchiando così la tavola per un finale sul filo del rasoio.

Saranno però gli inglesi a spuntarla grazie ad un calcio di punizione segnato al 80’+4′ da Biggar, che chiude i conti sul 32 – 35 per i Saints.

Champions Cup: la classifica del Pool 1

La giornata di ieri ha visto, per quanto riguarda il Pool 1, il Leinster imporsi per 13 a 6 in casa del Lyon.

La classifica ora è la seguente:

Leinster Rugby 9

Northampton Saints 9

Benetton Rugby 2

Lyon 1