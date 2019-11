La seconda giornata di Challenge Cup si rivela una delusione per le Zebre, con la franchigia che soccombe di fronte al blasonato Stade Français con il punteggio di 12 a 13. Una sconfitta giunta al termine di una partita tiratissima che però lascia un pugno di mosche in mano alla squadra di Parma, ora relegata all’ultimo posto nel proprio girone.

Challenge Cup highlights di Zebre – Stade Français

I parigini sono di certo una squadra di tradizione, ma in questo momento stanno vivendo una fase di magra che nella partita sabato. Le Zebre, reduci dalla pesante sconfitta con i Bristol Bears capolisti in Premiership, partono però male contra i francesi che vanno in meta con Fickou dopo tre minuti.

I padroni di casa reagiscono e accorciano il punteggio sul 5 a 7 grazie ad una meta non trasformata di Walker, ma lo Stade Français sfrutta la poca concretezza dei parmensi prima dell’intervallo.

Due piazzati infatti portano gli ospiti sul 5 a 13, con il proprio score che rimarrà invariato nel bloccatissimo secondo tempo. Qui le Zebre riescono solo a guadagnare una metà tecnica al 73′, ma ormai è troppo tardi e la partita termina amaramente sul 12 a 13.

Challenge Cup: classifica del Pool 4

Nell’altra sfida del girone e Bristol Bears hanno spazzato via il Brive con il risultato di 36 a 0. La classifica del Pool 4 è questa:

Bristol Bears 10

Stade Français 4

Brive 4

Zebre Rugby 1