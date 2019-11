Le Zebre Rugby tornano dai deludenti impegni di coppa e si ributta sul campionato Pro 14, dove sabato 30 novembre alle ore 18:15 affronta i Dragons. Anche in campionato i parmensi non se la passano benissimo, ma la sfida con i gallesi potrebbe servire a dare un senso diverso a questa parte di stagione.

Rugby Pro 14: Dragons – Zebre, presentazione del match

I due team occupano posizioni simili in classifica, ma arrivano dalle due settimane di Challenge Cup con un morale completamente diverso. I Dragons sono quinti nella Conference A di Pro 14, posizione non esaltante ma che trova come contraltare il primo posto nel girone di Challenge Cup, con l’ultima vittoria per 49 a 22 sull’Enisei.

Le Zebre invece occupano non solo l’ultima posizione in Pro 14, ma anche nel proprio girone di Challenge Cup. L’ultima partita in particolare ha rappresentato una grossa delusione per i parmensi, sconfitti in casa per 13 a 12 dallo Stade Français al termine di una partita tiratissima (qui gli HIGHLIGHTS del match).

Rugby Pro 14 dove vedere in streaming Dragons – Zebre, sabato 30 novembre

La sfida di sabato 30 novembre tra Dragons e Zebre prenderà il via alle ore 18:15, e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Q (sempre per chi ha un account DAZN). In alternativa c’è il servizio on demand ufficiale della lega, direttamente sul sito della Pro 14.