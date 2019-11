Torna per la quarta giornata il Top 12, massimo livello del campionato italiano di rugby che raggruppa le dodici squadre pronte a combattere per il titolo. Questo turno vedrà quattro delle sei partite disputarsi in contemporanea alle 15:00 di sabato 9 novembre, con uno scontro in particolare nei piani alti della classifica.

Rugby Top 12: le gare di sabato 9 novembre

Ecco le partite che si disputeranno in contemporanea alle ore 15:00 di questo sabato:

Rovigo Delta – Calvisano

San Donà – Colorno

S.S Lazio – Valorugby Emilia

I Medicei – Fiamme Oro Rugby

Il big match di giornata è chiaramente quello tra Rovigo e Calvisano, in quella che è la riproposizione della finale scudetto giocata il 18 maggio scorso, ma questa volta a campi invertiti. I rodigini potranno infatti contare sul rinomato calore del Battaglini, in una sfida che potrebbe rappresentare per una delle due squadre la prima sconfitta in campionato.

Rovigo e Calvisano sono infatti rispettivamente al quarto e secondo posto in classifica, uniche insieme a Petrarca Padova e Mogliano (impegnate domenica) ad aver vinto i primi tre match della stagione regolare.

Dietro loro, pronte ad approfittare di un passo falso, ci sono Valorugby e Fiamme Oro, impegnate in sfide abbordabili contro S.S Lazio e I Medicei.

Rugby Top 12 dove vedere in streaming le partite di sabato 9 novembre

Le partite di sabato 9 novembre prenderanno il via alle ore 15:00, e saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Rugby. Il profilo social della FIR renderà disponibili anche i video integrali dei match dopo la loro conclusione.