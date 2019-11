Questo weekend il campionato di rugby Top 12 torna per la quarta giornata, proponendo nel pomeriggio di domenica 10 novembre i restanti due match del turno. Andiamo a vedere quali sono le sfide in programma e dove sarà possibile vederle in streaming.

Rugby Top 12: le partite di domenica 10 novembre

La parentesi domenicale del massimo campionato italiano di rugby riserva per gli appassionati due sfide, in cui due tra i top team del Top 12 saranno impegnati in trasferta. Ecco le partite:

Rugby Lyons – Mogliano Rugby, ore 15:00

Viadana 1970 – Petrarca Padova, ore 15:00

Il Padova primo in classifica se la vedrà con Viadana allo stadio Luigi Zaffanella, in una partita che una decina di anni fa sarebbe stata con vista scudetto o quasi. I petrarchini guidano il gruppo con 15 punti e nessuna sconfitta, mentre i mantovani viaggiano in una zona di classifica tranquilla al settimo posto, per ora lontani sia da speranze playoff che da timori retrocessione.

Sembra invece una partita scontata quella che vedrà il Mogliano terza forza del campionato giocarsela in casa del Rugby Lyons. A Piacenza i veneti vanno alla ricerca della loro quarta vittoria consecutiva, mentre i padroni di casa cercheranno di togliere lo 0 dalla casella dei punti in classifica.

Curiosità: le quattro squadre di domenica si sono affrontate giusto nel turno precedente, con i risultati di Mogliano – Viadana 16 – 5, e Petrarca – Lyons 31 – 8.

Rugby Top 12 streaming: dove vedere le partite di domenica 10 novembre

Le partite di domenica 10 novembre saranno disponibili alle ore 15:00 sul profilo Facebook della Federazione Italiana Rugby, dove saranno poi disponibili i video integrali di tutti i match di giornata.