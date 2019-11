Rugby Top 12 streaming: dove vedere le partite di oggi, sabato 2 novembre

Si è conclusa in mattinata la Coppa del Mondo di rugby, ma gli appuntamenti con la palla ovale del weekend non sono certo finiti. Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 novembre, a partire dalle ore 14:30 tornano in campo le squadre del campionato italiano Top 12 che disputeranno cinque della quattro partite previste per questa terza giornata.

Rugby Top 12: presentazione delle gare di oggi

Come detto dieci delle dodici squadre del massimo campionato italiano scenderanno in campo oggi, e tutte in contemporanea alle ore 15:00 con l’eccezione di Colorno e Rovigo, impegnate dalle 14:30.

Ecco nel dettaglio le partite di oggi:

Colorno – Rovigo Delta, ore 14:30



Calvisano – San Donà, ore 15:00



Petrarca Rugby – Rugby Lyons, ore 15:00



Fiamme Oro – S.S Lazio, ore 15:00



Valorugby Emilia – I Medicei, ore 15:00

A prima vista una giornata dagli esiti abbastanza prevedibili, con le squadre in zona playoff che affrontano ciascuna un’opponente dei bassi fondi della classifica. Il Rovigo in particolare vuole approfittare della sfida con l’ultima in classifica Colorno per sigillare ulteriormente il posto tra le prime quattro in classifica. Per Calvisano forse l’impegno più ostico contro San Donà, che a cinque punti nutre ancora speranza playoff.

Rugby Top 12 streaming: dove vedere le partite di sabato 2 novembre

Come tardivamente annunciato dalla FederRugby, le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della FIR, a partite dalle 14:30 di sabato 2 novembre. Inoltre, anche dopo la diretta i video integrali delle partite saranno disponibili sempre su Facebook.