Ormai è tutto pronto per l’edizione numero 126 del torneo Sei Nazioni di rugby che vedrà l’esordio del nuovo commissario tecnico degli azzurri Franco Smith, ricordiamo che il tecnico sudafricano classe ’72, ha preso il posto del dimissionario Conor O’Shea dopo la Coppa del Mondo 2019. Per l’Italia l’esordio sarà in trasferta, dove sarà impegnata contro il Galles, sabato 2 febbraio al Principality Stadium di Cardiff, mentre la prima giornata si completa con il big match tra Inghilterra-Francia e la sfida tra Irlanda-Scozia.

La nazionale italiana in questa edizione giocherà due volte in casa e sarà sempre lo stadio Olimpico la sede delle gare casalinghe che vedranno gli azzurri scendere in campo contro Scozia ed Inghilterra, mentre oltre al Galles, gli altri due match fuori casa saranno contro Francia ed Irlanda.

Nella scorsa stagione fu il Galles a vincere il torneo con cinque vittorie in altrettante gare, mentre l’Italia ha conquistato il Cucchiaio di legno terminando all’ultimo posto con zero vittorie, anche se soltanto con la nazionale inglese si è registrato un passivo pesante (57-14), mentre con le altre nazionali lo scarto è sempre stato abbastanza contenuto.

Calendario Sei Nazioni 2020

Prima giornata

Sabato 1 febbraio 2020

Galles-Italia, ore 15.15 – Principality Stadium (Cardiff)

Irlanda-Scozia, ore 17.15 – Aviva Stadium (Dublino)

Domenica 2 febbraio 2020

Francia v Inghilterra, ore 16 – Stade de France (Parigi)

Seconda giornata

Sabato 8 febbraio 2020

Irlanda-Galles, ore 15.15 – Aviva Stadium (Dublino)

Scozia-Inghilterra, ore 17.45 – BT Murrayfield (Edimburgo)

Domenica 9 febbraio 2020

Francia-Italia, ore 16 – Stade de France (Parigi)

Terza giornata

Sabato 22 febbraio 2020

Italia-Scozia, ore 15.15 – Stadio Olimpico (Roma)

Galles-Francia, ore 17.45 – Principality Stadium (Cardiff)

Domenica 23 febbraio 2020

Inghilterra-Irlanda, ore 16 – Twickenham Stadium (Londra)

Quarta giornata

Sabato 7 marzo 2020

Irlanda-Italia, ore 15.15 – Aviva Stadium (Dublino)

Inghilterra-Galles, ore 17.45 – Twickenham Stadium (Londra)

Domenica 8 marzo 2020

Scozia-Francia, ore 16 – BT Murrayfield (Edimburgo)

Quinta giornata

Sabato 14 marzo 2020

Galles-Scozia, ore 15.15 – Principality Stadium (Cardiff)

Italia-Inghilterra, ore 17.45 – Stadio Olimpico (Roma)

Francia-Irlanda , ore 21 – Stade de France (Parigi)