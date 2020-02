È iniziato il 1 febbraio il torneo 6 nazioni di rugby dove si affronteranno le Nazionali di Italia, Francia, Galles, Irlanda, Inghilterra e Scozia. Vengono assegnati 4 punti per ogni vittoria 2 per i pareggi 0 per la sconfitta e 1 per chi perde con 7 punti o meno di scarto.

Calendario delle partite dell’Italrugby

Il 1 febbraio ha aperto la competizione giocando contro il Galles a Cardiff nel Millennium Stadium. Partita da dimenticare per la nostra nazionale che perde per 42 a 0. La squadra gallese domina tutto il primo tempo con quasi il 75% del territorio. Unica azione degna di nota per la nostra nazionale al 37′ quando si salva con un rimbalzo che verrà poi perso regalando una mischia al Galles. Allo scadere l’ Italia prova a riaprire i giochi e mette alle corde gli avversari nei propri 5 metri, obligandoli al fallo, e terminando il primottempo col risultato di 21 a 0. In questo primo tempo la nostra nazionale è fallosa, e ha di bisogno nel secondo tempo di aumentare le percentuali di possesso. Nel secondo tempo l’Italia tenta di rientrare in partita e fino al 59′ riesce a non far prendere palla agli avversari equilibrando il gioco, ma perde troppi palloni e ogni tentativo è vano. A tempo scaduto la terza meta di Adams chiude il risultato. Differenza netta tra le due squadre soprattutto in difesa dove non si è riuscito a fermare il loro gioco, noi eravamo troppo lontani dalla loro area per tentare un tiro.

Le prossime partite dell’Italia saranno: il 9 febraio contro la Francia a Saint-Denis nello Stade de France alle 17. Il 22 febbraio in casa a Roma nello Stadio Olimpico contro la Scozia alle 15-15. Il 7 marzo contro l’ Irlanda a Dublino nel Aviva Stadium alle 15-15. E il 14 marzo in casa contro l’Inghilterra alle 17-45.

Dove segue le partite

Le partite possonoessere seguite tramite l’applicazione D-play che ha un canale dedicato a questo sport. Eurosport sia sul canale che in streaming trasmette tutti gli highlights delle partite.