Rugby, Sergio Parisse: novità importante per il futuro

Il rugby come gli altri sport professionisti è attualmente fermo per l’emergenza Coronavirus, ma dalla Francia è arrivata una notizia importante per il futuro dell’ex capitano della Nazionale azzurra Sergio Parisse.

Sergio Parisse, il suo futuro

Il classe’83, che ricordiamo da questa stagione gioca con la squadra francese del Tolone dopo ben quattordici anni trascorsi allo Stade francais dove ha vinto due Top 14 e una Challenge Cup, presumibilmente continuerà la sua avventura nella città portuale, almeno ciò ha fatto intendere il presidente della società rossonera Bernard Lemaitre che intervistato “Sud Radio” (stazione radiofonica francese) ha raccontato di come gli abbia fatto un’offerta per prolungare il suo contratto ed entro fine mese la terza linea centro darà una risposta, che con tutta probabilità sarà positiva.

Di seguito le parole del numero uno del Tolone: “Sergio Parisse si trova molto bene qui da noi a Tolone. Gli abbiamo proposto di giocare ancora un anno perché il suo desiderio sembra essere questo, la nostra offerta mi sembra buona e posso dire che siamo instradati bene, sono fiducioso che entro i prossimi venti giorni conosceremo la sua risposta”.

Questa di Sergio Parisse per tutti gli amanti del rugby è una bella notizia: ricordiamo che proprio nel novembre scorso l’azzurro ha terminato la sua avventura con l’Italia (142 presenze con 16 mete e un drop per un totale di 83 punti, il suo score) nella World Cup disputata in Australia. Dunque per tutti i fan del giocatore e del rugby non c’è che aspettare le prossime settimane.