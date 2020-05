Continuano a venir fuori nuovi sospetti riguardo il probabile inizio di questa pandemia. Adesso è lo sport a raccontare esperienze personali che risalgono addirittura ad ottobre. Stiamo parlando degli atleti che hanno partecipato ai Giochi Mondiali Militari, che si sono svolti proprio a Wuhan dal 18 al 27 ottobre.

L’esperienza dello spadista Tagliariol raccontata tramite un video pubblicato su ANSA.it

Matteo Tagliariol è uno dei campioni della scherma azzurra che ha partecipato ai Giochi Mondiali Militari di Wuhan, facente parte della Delegazione italiana, in quei ultimi giorni di ottobre. Lo spadista italiano ha detto:”Era una gara di alto livello, organizzata molto bene, dove non ho visto niente che facesse presumere ci fosse qualche contagio o qualcosa del genere in atto. Dopo pochi giorni, moltissime persone della Delegazione italiana, poi ho scoperto anche di altre delegazioni, hanno avuto l’influenza. Ho avuto una tosse molto forte e sono andato dal medico, che mi ha detto che c’era già molta gente con quella forma virale, tant’è che c’erano un po’ di problemi con le scorte medicinali perché erano state richieste da tantissimi atleti”.

Tagliariol ha anche aggiunto che è stato molto male subito dopo la fine delle gare e che, oltre la tosse, ha avuto la febbre abbastanza alta durata tre settimane, restando poi in casa per parecchi giorni: “Sono rimasto sempre in casa, tranne quando andavo dal dottore per un ciclo di antibiotici, che comunque non ha funzionato. Tutti i sintomi e tutto ciò che avevo restava uguale“. L’atleta italiano ha detto che nei giorni successivi si sono ammalati anche suo figlio, la sua compagna e sua madre, che hanno avuto la febbre alta per molte settimane o gli stessi sintomi. A questo punto, Tagliariol racconta le sue prime ipotesi dopo aver saputo, mesi dopo la sua esperienza personale, le prime notizie riguardanti il coronavirus: “Io, chiaramente senza alcuna competenza medica né prova, ho ipotizzato di averlo preso perché sembrava molto simile. Io non mi ammalo con grande regolarità e neanche ogni anno, però sono asmatico. Facevo molta fatica a respirare. L’ultima crisi di asma l’ho avuta a 18 anni e adesso ne ho 37, nel mezzo non le ho mai avute, quindi sentendo questa grande pressione toracica ero un po’ sul chi va là. Fortunatamente è andata bene“. Alla fine del video, l’atleta aggiunge: “Per quanto riguarda l’appartamento in cui eravamo a Wuhan, tutti gli atleti si sono ammalati. 6 su 6 si sono ammalati ed hanno avuto più o meno gli stessi sintomi: tosse, febbre alta per due-tre giorni, che poi è rimasta sul 37-38 per più di due settimane“.

Ci sono delle dichiarazioni e testimonianze anche da parte della Delegazione francese.



È stata la pentatleta Elodie Clouvel, durante un’intervista riguardo il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2021, a rilasciare delle dichiarazioni mentre spiegava di non avere alcun timore per una possibile contaminazione da coronavirus: “Penso che con Valentin (Belaud, pentatleta) abbiamo già avuto il coronavirus perché eravamo a Wuhan per i Giochi Militari. Ci siamo ammalati, lui ha saltato tre giorni di allenamenti, io ho avuto problemi mai avuti prima. E quando abbiamo parlato con un medico militare, ci ha detto: penso che l’abbiate già avuto perché gran parte della delegazione si è ammalata”.



Il Ministero delle Forze Armate ovviamente ha subito smentito tutto ciò che è stato dichiarato dagli atleti francesi con questa comunicazione su Equipe: “Il Ministero desidera ricordare che i Giochi Mondiali Militari estivi si sono svolti dal 18 al 27 ottobre a Wuhan, in Cina, e l’epidemia legata al Covid-19 non era allora nota. Il primo caso di Covid-19 è stato segnalato dalla Cina all’Oms solo il 31 dicembre, due mesi dopo la fine dell’evento“. Infine, ha aggiunto: “La Delegazione francese ha beneficiato del monitoraggio medico, prima e durante i Giochi, con un team dedicato composto da circa venti persone. Non vi sono stati in seno alla Delegazione francese casi dichiarati durante e al ritorno dai Giochi assimilabili, a posteriori, a casa di Covid-19. Finora, per quanto ne sappiamo, nessun altro paese rappresentato all’evento di Wuhan ha segnalato casi simili”.

E invece è stato segnalato un caso proprio oggi.