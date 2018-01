Sci, Coppa del Mondo: Brignone terza; dominio Hirscher

Per l’Italsci arriva il 15esimo podio stagionale nel gigante di Plan de Corones: a conquistarlo è Federica Brignone, ottima terza alle spalle dell’atleta tedesca Viktoria Rebensburg e della norvegese Ragnhild Movinckel, prima dopo la prima manche.

La tedesca col tempo di 2.06.19 ha sconfitto la norvegese per soli 3 centesimi, mentre l’azzurra é giunta al traguardo con 66 centesimi di ritardo.

Ottima la prestazione anche di Marta Bassino quarta a 22 centesimi dal podio, ottava Irene Curtoni col tempo di 2.08.18 e 15esima Manuela Moelgg con 2.09.17.

La dominatrice della Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin è uscita nel corso della prima manche, la quale resta al comando con 1477 punti davanti proprio alla Rebensburg che ne ha 635.

La prima delle italiane resta Sofia Goggia, non presente oggi, ma male nelle ultime 2 gare, quinta a 570 punti mentre la Brignone è nona coi suoi 538 punti.

Per quanto concerne gli uomini, nello slalom di Schladming ancora una volta vince il fuoriclasse austriaco Marcel Hirscher, dopo che nell’ ultimo slalom era stato sconfitto dal norvegese Kristoffersen, oggi secondo ma autore lo stesso di un ottima prova.

Hirscher col tempo di 1.43.56 ha sconfitto per 39 centesimi il norvegese, il quale accusa il pubblico austriaco di avergli lanciato una palla di neve proprio mentre stava gareggiando, mentre terzo si è piazzato lo svizzero Yule.

Per gli azzurri ci sono il quinto posto di Manfred Moelgg, quarto nella prima frazione e il settimo di Stefano Gross, terzo nella prima manche.

Patrik Thaler, ultimo nella prima manche, ha disputato la sua ultima gara della carriera.

In classifica generale Hirscher è primo con 1154 punti davanti a Kristoffersen a 980, nono Peter Fill con 406 punti.