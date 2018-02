Pyeongchang 2018: Lindsey Vonn accontentata, partirà dopo Sofia Goggia

Questa notte alle 3 – ora italiana – la sfida tra le due grandi favorite per la discesa: l’americana Lindsey Vonn e l’italiana Sofia Goggia



E’ arrivato il momento della grande sfida olimpica tra le due sciatrici favorite per la conquista della medaglia d’oro: l’americana Lindsey Vonn e l’italiana Sofia Goggia.

E proprio la sciatrice americana, che avrebbe preferito partire dopo la sua avversaria, è stata accontentata. Pettorale numero 7 per lei mentre Sofia Goggia indosserà il pettorale numero 5: “Mi piace sapere il tempo con cui scendono i miei concorrenti, ma non sono nervosa non sento il peso delle aspettative. Darò tutto quello che ho e, qualsiasi sarà il risultato, per me sarà andata bene perchè avrò dato il massimo”. Doppia soddisfazione per la Vonn che è riuscita anche nel suo intento di partire tra le prime 9: “E’ l’ideale perchè dopo la pausa per le TV c’è molta neve in pista“.

Per l’italiana, non al meglio della condizione fisica per un problema al ginocchio – rimediata a Cortina – che in ogni caso non le impedisce di sciare, è favorita l’avversaria soprattutto per una questione di esperienza: “La carriera di Lindsey Vonn parla da sola: successi in Coppa del Mondo e medaglie Mondiali sono già nel suo palmares. Sa come si fa“.

Sfida tra veterana ed emergente con la 33enne americana alla ricerca della medaglia d’oro olimpica e del fidanzato dopo la rottura con Kenan Smith e il post pubblicato per San Valentino dove la mancanza di romanticismo è stata protagonista nei messaggi inviati alla campionessa statunitense.