Sofia Goggia ci ha preso gusto: dopo aver vinto la coppa del mondo di discesa libera col secondo posto alle spalle della statunitense Vonn, ha conquistato sempre ad Are in Svezia la quinta vittoria in carriera nel super gigante di fine stagione. Ormai i podi non si contano piu’ e la sensazione che non siamo alla fine diventa ogni gara una certezza. Ha battuto la tedesca Rabensburge la statunitense Vonn.

Una stagione indimenticabile con la perla dell’ oro olimpico in discesa che mancava da decenni nello sci femminile. Un posto nell’ olimpo che nessuno potrà mai dimenticare.

Ormai non si tratta più di una sorpresa ma di una splendida realtà e siamo solo all’ inizio.

La bergamasca ad ogni gara parte per vincere cosa non di poco conto. Di questo passo anche la coppa generale potrebbe non essere impossibile, ogni record con questa peperina rischia di essere abbattuto. Oltre gli infortuni, con grinta da vendere e la spregiudicatezza di chi non molla mai, il bello arriva adesso ma Sofia non ha paura ed è pronta a regalare altre soddisfazioni all’ Italia.

Il lavoro paga sempre, lei e’ l’ esempio che i sogni da bambina a volte si possono realizzare. Col suo carattere di donna forte non ha molte amiche nel suo mondo, con le colleghe azzurre che storcono il naso, forse un po’ invidiose. La medaglia d’ oro l’ ha vinta lei. Proprio la Vonn, la regina delle nevi e’ la sua amica delle nevi. Ogni gara pero’ ci regalano una battaglia unica da vivere al cardiopalma decisa solo da pochi millesimi.

Due amiche, nemiche come lo sport insegna. Ecco che dallo sport puo’ nascere una vera amicizia, leale e onesta che fa bene allo sci e ne garantisce la giusta magia. In pista l’ amica e’ la prima avversaria, anche in questo si diventa campionesse olimpiche.