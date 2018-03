Super g femminile ultima gara ad Are 2018: Sofia Goggia trionfa

Stamattina alle ore 10.45 si è disputata l’ultima gara di sci alpino ad Are in Svezia. La gara è stata posticipata di mezz’ora e il livello della partenza è stata abbassata a 900 metri. Le condizioni climatiche erano difficili, vento e temperature polari a -20 gradi.

In gara a contendersi il podio del super g c’erano 26 atlete. La sfida per la coppa era tra Lara Gut e Tine Weirather che guidava la classifica con 46 punti di vantaggio.

In quest’ultimo super g trionfa Sofia Goggia con 1.07.92 grazie ad una splendida gara. L’atleta bergamasca ha ottenuto il quinta vittoria in carriera (16 podi). Il secondo posto se l’è aggiudicato la tedesca Rebensburga a 1.08.24, mentre il terzo posto la statunitense Vonn a 1.08.45.

Tine Weraither in questa gara è arrivata sesta a 1.09.00, ma è ugualmente prima nella classifica di specialità, dietro alla sfidante Lara Gut uscita dalla gara.

Le due italiane che hanno raggiunto un buon risultato sono: Brignone quinta a 1.08.85, Fanchini settima a 1.09.07, mentre la Schnarf è arrivata al 21° posto a 1.10.47.

Durante la discesa ci sono state alcune atlete che sono andate fuori pista prima di arrivare a fine gara: la svizzera Flury, Gauthier che è uscita dopo le prime porte, Tippler che ha fatto una bruttissima caduta, Gut che per un errore di linea è uscita fuori pista e Ledecka.