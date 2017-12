Wrestling WWE: il buono che avanza e il momento cloù del 2017

Siamo oramai al termine dell’anno 2017 ed è il momento di fare gli opportuni bilanci in casa WWE. Quale è stato l’elemento migliore che ha caratterizzato in positivo la federazione di Stamford in questi ultimi mesi? L’anno che si appresta a terminare è stato caratterizzato da ritorni, addii, clamorosi colpi di scena e momenti tediosi od imbarazzanti che sarebbe meglio dimenticare. Tuttavia, la WWE può vantare un ‘fiore all’occhiello’ che altre federazioni di wrestling non hanno. Stiamo parlando del roster di NXT che anche quest’anno si è rivelato essere ricco di grandi talenti che un giorno saranno i portabandiera dei due show principali della federazione: Raw e Smackdown.

Wrestling WWE: un 2017 all’insegna delle sorprese

Prendendo spunto da una recente classifica di Foxsports.it, possiamo analizzare in maniera opportuna quello che è stato il 2017 nella federazione di Vince McMahon. Come già anticipato nella nostra introduzione, la federazione NXT torna a ripetere il successo degli anni precedenti, con nuovi talenti e scoperte dall’alto potenziale tecnico. Grazie a questo roster, il wrestling lottato è tornato agli antichi fasti di un tempo. Sicuramente, i promossi dell’annata 2017 sono virgulti come Adam Cole e Aleister Black. Bene sta facendo anche Drew McIntyre il quale, dopo alcuni anni in sordina nei roster principali, ha trovat in NXT una nuova opportunità ed una rinascita per la sua carriera.

Sicuramente, il momento topico caratterizzante l’intera annata stato invece il ritiro di Mark Calaway, meglio conosciuto come The Undertaker. Dopo essere stato sconfitto da Roman Reigns a Wrestlemania, il becchino ha dato un commovente addio alla federazione ed ai suoi fan che lo hanno sostenuto per quasi 30 anni di carriera in WWE. La fine della sua storia sportiva è stata suggellata dal gesto di Taker nel posare sul ring il suo cappello, i suoi guanti e la sua giacca. E’ la fine di un’era.