WWE, le news in pillole al 3 Marzo 2018

Eccoci con un nuovo appuntamento assieme al wrestling targato WWE. Abbiamo assistito ad un incredibile main event nell’ultimo episodio di Smackdown: John Cena vs AJ Styles. Il wrestler originario di Boston è riuscito a sconfiggere l’avversario guadagnandosi un posto in quello che ora è divenuto ufficialmente un 6 pack challenge match a Fastlane per la conquista del titolo mondiale WWE, attualmente detenuto da Styles. Smackdown (la ‘terra delle opportunità‘ come è oramai chiamato da molti) sta costruendo una solida card per Fastlane, ppv che precederà Wrestlemania 2018. Cosa è accaduto intanto in quel di Stamford? Andiamolo a scoprire qui di seguito.

Un ppv WWE in Australia?

Il portale Tuttowrestling ci dà alcune interessanti informazioni riguardanti un ipotetico (e futuro) pay per view WWE che potrebbe svolgersi in Australia. Di questo evento a pagamento già se ne parlava lo scorso Dicembre. La compagnia avrebbe intenzione di organizzare qualcosa di grosso presso il Melbourne Cricket Ground di Melbourne. La costruzione ha una capienza di 100.000 persone. Le ultime notizie ci dicono che la WWE sembri aver trovato un accordo con il Visit Victoria, importante ente di Melbourne che propone lo sviluppo turistico nel territorio. Insomma, i rumors su un probabile pay per view in Australia si fanno sempre più concrete.

Sembra che l’evento dovrebbe svolgersi nel mese di Ottobre. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali circa la data. Secondo il quotidiano Melbourne Herald Sun, nel corso del pay per view dovrebbero apparire nomi del calibro di John Cena, The Undertaker e Rey Mysterio. Gli ultimi due sarebbero particolarmente interessati al progetto. Inoltre, tra i papabili partecipanti dovrebbe esserci anche Ronda Rousey, la quale aveva già lottato a Melbourne ai tempi dell’UFC, perdendo il titolo contro Holly Holm. E’ da ricordare, tuttavia, come la WWE abbia in programma un altro pay per view per il mese di Ottobre: Tables, Ladders, Chairs. L’evento si svolgerà il 21 del mese a Boston. Tornando all’argomento principale, qualcosa di più circa l’evento australiano dovrebbe pervenire intorno all’8 Aprile a Wrestlemania 34.

Jake ‘The Snake’ Roberts: l’ex moglie sta male

L’ex stella WWE Jake ‘The Snake’ Roberts, tramite un tweet postato lo scorso giovedì, ha chiesto di pregare per la sua ex moglie Cheryl Roberts, la quale starebbe affrontando alcuni problemi di salute. Jake ha scritto: ‘Sono così sconvolto. Ho l’esigenza di chiedere di pregare per la mia ex moglie Cheryl che sta affrontando problemi di salute’. Al momento non sappiamo se le condizioni della donna siano gravi o meno, certo il tono dell’atleta sembra essere abbastanza preoccupante.

I am so bleSSED. Want to ask for prayers for ex wife Cheryl who is dealing with health issues. — JakeSnakeDDT (@JakeSnakeDDT) March 2, 2018

Kane ha lottato in evento live

Sempre da Tuttowrestling veniamo a sapere che Glenn Jacobs, meglio conosciuto come Kane, è tornato a lottare in un live event con protagonista il roster di Raw. Kane ha combattuto contro Braun Strowman presso il Wings Event Center di Kalamazoo in Michigan. Strowman è infine riuscito a sconfiggere il Big Red Monster, dopo un incontro durato otto minuti. Kane è assente da Raw dallo scorso 29 Gennaio, quando perse, sempre contro Strowman, nel Last Man Standing Elimination Chamber Qualifying Match. Questa settimana, Jacobs si trovava nel backstage di Raw, anche se non è mai apparso sul ring nel corso dello show.