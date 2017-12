Serena Williams anticipa il rientro, in campo già ad Abu Dhabi

Una nuova buona notizia arriva da casa Williams. Dopo l’accusa caduta per la sorella maggiore Venus, ora Serena ha deciso di ritornare in campo, dopo essersi fermata per la gravidanza, prima del previsto.

Neanche un anno di pausa per la campionessa, che 4 mesi dalla nascita della sua primogenita Alexis Olympia Ohanian, tornerà a giocare – in un match di esibizione – a Mubadala.

L’ex numero 1 del circuito ha sempre avuto come obiettivo quello degli Australian Open per poter difendere il titolo vinto l’anno scorso proprio contro la sorella maggiore ed eguagliare così il record di Margaret Court, detentrice di 24 titoli Slam.

Quotidiani e siti di informazione locale già annunciano la notizia del grande ritorno di mamma Serena. E per lei non sarà di certo una passeggiata. Di fronte ci sarà Jelena Ostapenko – vincitrice dell’ultima edizione del Roland Garros – per una sfida del tutto inedita.

Un ottimo banco di prova per la statunitense che potrà riassaporare il gusto dell’agonismo prima della fine dell’anno. La stessa Serena Williams, sul sito ufficiale del torneo, ha espresso la sua felicità per il rientro in campo: “Sono felice di tornare in campo ad Abu Dhabi per la prima volta dalla nascita di mia figlia. Questo é un torneo che per tanti anni ha dato il via alla stagione maschile e io sono onorata di associare il mio rientro in campo alla mia partecipazione come una delle prime giocatrici donne a prendere parte a questo evento giunto alla sua decima edizione. Non vedo l’ora di incontrare i fan ad Abu Dhabi”.

The “Queen” is coming back!