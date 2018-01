Dove vedere gli Australian Open 2018: diretta tv e streaming, ecco la guida completa

Ritorna il grande tennis con il primo torneo stagionale del Grande Slam. Da lunedì 15 novembre a domenica 28 gennaio si giocheranno gli Australian Open 2018. La competizione australiana vedrà il ritorno in campo di Nole Djokovic. Il serbo, a causa di un brutto infortunio al gomito, è fermo dalla scorsa edizione di Wimbledon. Pur non essendo al meglio della forma (per sua stessa ammissione), l’ex numero uno al mondo non se l’è sentita di rinviare ulteriormente il suo rientro in campo. Ci sarà anche l’eterno Roger Federer, il quale, dopo l’inaspettata affermazione del 2017, andrà a caccia del suo ventesimo titolo Slam. Non poteva mancare neppure Rafa Nadal, che sarà il primo, tra i big, a debuttare. Assente, invece, Andy Murray, ancora alle prese con un serio problema all’anca che lo tormenta da tempo. Sono in molti a chiedersi dove poter vedere questo torneo dello Slam in tivù e dal proprio dispositivo mobile. Di seguito, vi proponiamo la guida completa.

Australian Open 2018: diretta tv in esclusiva su Eurosport?

Coloro i quali si aspettavano di vedere gli Australian Open 2018 in diretta tv in chiaro resteranno delusi. Come ogni anno, sarà l’emittente televisiva Eurosport a trasmettere sui propri canali il torneo che si disputa nell’altro emisfero terrestre. Eurosport, comunque, è collegata sia alla piattaforma Sky, sia alla piattaforma Mediaset Premium. Dunque, chi ha sottoscritto un regolare abbonamento, comprensivo di pacchetto ‘Sport’, ad una delle due pay tv, potrà seguire tutti i giorni gli incontri del torneo australiano.

Quali incontri sarà possibile guardare su Eurosport?

Tuttavia, non sarà possibile guardare tutte le partite. Eurosport, infatti, dispone di due soli canali (Eurosport 1 ed Eurosport 2), il che rende impossibile (soprattutto nei primi turni quando gli incontri sono moltissimi) trasmettere ogni singolo match. Ad ogni modo, sarà data sempre priorità agli incontri principali. Le partite di Nadal, Federer e Djokovic saranno sempre trasmesse. Stesso dicasi, naturalmente, anche per il torneo al femminile.

Dove vedere gli Australian Open in streaming

Per guardare l’incontro che si desidera, l’unico modo è quello di utilizzare Eurosport Player, la piattaforma streaming legata al network sportivo. Con la sottoscrizione di un abbonamento mensile (al costo di 7,99 euro), avrete la possibilità di seguire il vostro tennista preferito agli Australian Open 2018.

Differenza tra Eurosport TV ed Eurosport Player?

La differenza consta nel fatto che Eurosport Player offre la possibilità, come indicato sopra, di vedere il match preferito nel torneo del Grande Slam. Diversamente dalla piattaforma televisiva, infatti, ci sarà la possibilità di seguire, in contemporanea, ben sedici campi.

Esistono altri metodi per seguire gli Australian Open 2018 in streaming?

La risposta è affermativa. Se siete abbonati Sky o Mediaset Premium, infatti, potrete guardare i canali Eurosport 1 e 2 in live stream su SkyGo e Premium Play, le app che i due colossi della televisione riservano ai propri clienti. Entrambe le applicazioni possono essere scaricate su smartphone o tablet o, in alternativa, sarà possibile accedervi attraverso il proprio computer.

È fortemente sconsigliato l’utilizzo di altri metodi diversi da questi (come, ad esempio, Rojadirecta), che sono da considerarsi illegali e che potrebbero portare al comminamento di una sanzione pecuniaria. Non ci resta che augurarvi buona visione!